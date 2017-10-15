Путин: Россия заинтересована в возвращении успешных ученых

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Сочи, 15 октября. Российские власти заинтересованы в возвращении успешных ученых, которые уехали за границу. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который пообщался с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально здесь может эффективно работать», — цитирует слова российского президента издание «Газета.Ru».

Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, российской науке необходимы люди, которые смогут двигать ее вперед.

«Будем думать над этим, есть определенные идеи», — резюмировал глава государства.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий в сфере науки и техники 26 молодым российским ученым.