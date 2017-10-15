Путин и выпускник МГИМО выпили чаю за великую Россию

В Избранное

Сочи, 15 октября. Президент России Владимир Путин выпил чаю за великую Россию вместе с выпускником МГИМО из Франции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Молодой человек выступил с речью о необходимости налаживать между странами дружественные отношения, решать проблемы мирным путем и в рамках правового поля. Закончив, он предложил российскому лидеру выпить чаю за великую Россию.

«Наливайте!», — поддержал президент России.

Ранее Владимир Путин призвал государства смотреть друг на друга как на партнеров, а не соперников. Российский лидер отметил, что сохранять партнерские отношения порой бывает непросто. Слова Путина стали ответом на реплику американского преподавателя. Тот высказал мнение, что ни одно государство мира не вправе навязывать другим странам свою модель развития мира.