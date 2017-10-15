Путин: Россия готова помочь пострадавшим от ураганов странам Латинской Америки

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Сочи, 15 октября. Российская сторона готова оказать поддержку странам Латинской Америки, которые пострадали от разрушительных ураганов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Речь идет о предоставлении помощи по линии МЧС России.

«Мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, у нас очень эффективно работающее министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы, как правило, по запросу правительств иностранных государств постоянно откликаемся на соответствующие просьбы», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш посетил Антигуа и Барбуды и Доминику. По словам главы ООН, Всемирный банк поможет собрать деньги на помощь странам, пострадавшим от ураганов.