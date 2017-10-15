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Путин: Россия готова помочь пострадавшим от ураганов странам Латинской Америки
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    Путин: Россия готова помочь пострадавшим от ураганов странам Латинской Америки

    22:00  15 Октября 2017
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    Путин: Россия готова помочь пострадавшим от ураганов странам Латинской Америки

    Сочи, 15 октября. Российская сторона готова оказать поддержку странам Латинской Америки, которые пострадали от разрушительных ураганов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    Речь идет о предоставлении помощи по линии МЧС России.

    «Мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, у нас очень эффективно работающее министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы, как правило, по запросу правительств иностранных государств постоянно откликаемся на соответствующие просьбы», — подчеркнул глава государства.

    Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш посетил Антигуа и Барбуды и Доминику. По словам главы ООН, Всемирный банк поможет собрать деньги на помощь странам, пострадавшим от ураганов.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #ураган
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