Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин: Россия заинтересована в возвращении успешных ученых
Политика
Страны должны перестать смотреть друг на друга как на соперников — Путин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Страны должны перестать смотреть друг на друга как на соперников — Путин

    21:30  15 Октября 2017  /обновлено: 21:34  15 Октября 2017
    56

    Страны должны перестать смотреть друг на друга как на соперников — Путин

    Сочи, 15 октября. Президент России Владимир Путин призвал государства воспринимать друг друга в качестве партнеров, а не соперников. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе работы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    Путин согласился с американским преподавателем Дэниэлем Бэллом, сказавшим, что ни одно государство мира не может навязывать свое видение развития мира.

    Президент России согласился, отметив, что государства должны стремиться к партнерству. Даже в тех случаях, когда это непросто,  — добавил российский лидер.

    Накануне Владимир Путин призвал вкладывать деньги в образование и здравоохранение.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #сочи #партнеры #страны #соперники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6030

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6711

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6018

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6182

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        84976
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1103
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6037
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        14460
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        296