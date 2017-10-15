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Сочи, 15 октября. Президент России Владимир Путин призвал государства воспринимать друг друга в качестве партнеров, а не соперников. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе работы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Путин согласился с американским преподавателем Дэниэлем Бэллом, сказавшим, что ни одно государство мира не может навязывать свое видение развития мира.

Президент России согласился, отметив, что государства должны стремиться к партнерству. Даже в тех случаях, когда это непросто, — добавил российский лидер.

Накануне Владимир Путин призвал вкладывать деньги в образование и здравоохранение.