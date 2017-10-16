Сирия новости 16 октября 07.00: ВКС РФ уничтожили центр подготовки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; ИГ готовится перебросить подкрепление в Дейр эз-Зор

В Избранное

Сирия, 16 октября. ВКС РФ уничтожили центр подготовки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; ИГ1 готовится перебросить подкрепление в Дейр эз-Зор; «Хайят Тахрир аш-Шам» и ИГ ведут бои на северо-востоке Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили центр подготовки и 30 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками в Даръа.

«Исламское государство»: развернуло на правом берегу Евфрата новый пункт управления в районе населенного пункта Хатла.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ на северо-востоке провинции Хама.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@CombatChris1) один из источников, сирийские власти решили эвакуировать жителей приютов для беженцев из районов Меззе и Мухаджрин в городе Дамаск по соображениям безопасности.

Некоторые группировки так называемой «умеренной» оппозиции продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, об этом сообщает источник в Twitter (@MousaAlomar) . Из района Джобар боевики произвели несколько минометных выстрелов по позициям правительственных сил. Артиллерия САА ответила огнем артиллерии.

Напомним, ранее представители сразу трех группировок вооруженной оппозиции «Джейш Аль-Ислам», «Акнаф Бейт Аль-Магдис» и «Джейш Аль-Абабиль», действующих в южных пригородах Дамаска подписали обращение о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, в результате обстрела со стороны боевиков «Ахрар аш-Шам» на севере провинции Хомс погибло несколько мирных жителей. САА и ВВС Сирии нанесли ответные удары.

Провинция Дейр эз-Зор

В результате столкновений с террористами ИГ к северу от города Аль-Маядин войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили населенные пункты Букрус Тахтани и Букрус Фавкани, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Потеряв один из последних своих форпостов в Сирии город Аль-Маядин, «Исламское государство» продолжает упорно обороняться, предпринимая попытки контратак на позиции правительственных войск. Источник в Telegram (@ Ebaa_Agency) сообщает, что боевики всеми силами стараются удержать занимаемые позиции и замедлить наступление сирийской армии, проводя ротацию боевиков, перебрасывая подкрепление и оружие на линию фронта.

По данным источника в Twitter (@MIG29_ ),боевики ИГ маскируют свои зенитные орудия, артиллерийские установки и другое важное вооружение, чтобы спасти их от точечных и интенсивных ударов ВКС РФ, которые активно оказывают поддержку САА в провинции. Также есть информация (@Terror_Monitor), что террористы оборудовали новую мастерскую для ремонта своей военной техники.

Как отмечает источник в Telegram @Osama_Masre2011, успешные действия САА при поддержке ВКС РФ сломили моральный дух боевиков «Исламского государства». По имеющейся информации, в результате этого участились случаи самовольного оставления боевиками своих позиций и дезертирства.

Если верить источнику в Twitter (@sayed_ridha), отряды «Исламского государства» пытаются не допустить продвижение САА на правом берегу Евфрата, где ранее передовые отряды правительственных войск смогли организовать плацдарм для дальнейшего наступления на восток. Для этого боевики используют заминированные автомобили в районе населенного пункта Хатла. Также сообщается, что для обеспечения эффективной обороны ИГ развернуло в этом районе новый пункт управления.

Кроме этого, по сообщениям источника в Telegram (@SRNN2011), ИГ укрепляет свои позиции в районе населенных пунктов Эль-Катья, Эль-Мусаллаха и Абу-Кемаль, а также готовится к переброске свежих сил в Дейр эз-Зор. По мнению источника в Twitter (@PetoLucem) осложняет ситуацию близость к сирийско-иракской границе, через которую с территории провинции Анбар боевики перебрасывают в Дейр эз-Зор подкрепления, и могут в случае необходимости отступать.

Провинция Даръа

По информации источника в Telegram (@sokoralghab), боевики очень скоро могут развить наступление сразу по двум направлениям из районов населенных пунктов Этба и Альма в Шейх-Мискин и Намер соответственно.

Кроме этого, как сообщает источник в Telegram (@Alqalaam), боевики, предположительно, из зенитных установок произвели обстрел позиций сирийской армии со стороны квартала Аль-Маншия. О потерях САА пока ничего неизвестно, однако отмечается, что правительственные войска ответный огонь не открывали.

Напомним, на большей части территории провинции действует альянс так называемых «умеренных» группировок вооруженной оппозиции «Сирийская свободная армия», в то время как юго-западные районы находятся под контролем присягнувших «Исламскому государству» радикальных исламистских группировок «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Масуль».

Провинция Хама

На северо-востоке провинции не прекращаются боестолкновения между «Исламским государством»1 и террористическим альянсом «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам». По сообщению источника в Twitter (@HadiAlabdallah), наиболее ожесточенные бои между террористами ведутся в окрестностях населенных пунктов Рахаджан и Умм Мияль.

Причем, как стало известно из закрытых чатов террористов в Telegram, в Рахаджан «Хайят Тахрир аш-Шам» направил свежие силы. Кроме этого, по информации из тех же источников, можно ждать боестолкновений между ИГ и «Джебхат ан-Нусрой»1 в районе населенного пункта Эль-Джахман.

Провинция Идлиб

Очередной конвой турецкой военной техники прибыл в деревню Ках на севере провинции Идлиб и отправился в направлении города Дарет Изза в провинции Алеппо.

Как стала известно из Телеграмм-каналов сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам» из числа вооруженной оппозиции, ВКС РФ уничтожили центр подготовки и до 30 боевиков. Среди ликвидированных джихаддистов называется эмир Яман Насреддин и еще 9 иностранных инструкторов.

Напомним, согласно договоренностям, достигнутым на шестом раунде в Астане, в провинции была создана четвертая зона деэскалации. Одной из целей создания этой зоны стала ликвидация укрепившейся в Идлибе летом этого года террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкие войска будут проводить операцию внутри Идлиба, а российские — снаружи. В операции по уничтожению террористов также участвует 15 протурецких группировок вооруженной оппозиции, которые ранее были задействованы в турецкой операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо.

Провинция Ракка

Часть сдавшихся террористов ИГ отправили в тюрьму города Ат-Табка на западе провинции Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AlArabiya_Brk) один из источников.

В городе Ракка осталось около 400 террористов, большинство из которых – иностранцы, отказавшиеся идти на сделку с «Демократическими силами Сирии» (SDF), сообщает информационное агентство Raqqa 24.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)