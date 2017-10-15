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Политика
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Политика
Сирия: Анкара координировала ввод войск в Идлиб с участниками переговоров в Астане
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    Сирия: Анкара координировала ввод войск в Идлиб с участниками переговоров в Астане

    20:56  15 Октября 2017
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    Сирия: Анкара координировала ввод войск в Идлиб с участниками переговоров в Астане

    Санкт-Петербург, 15 октября. Турецкая сторона координировала ввод своих войск в Идлиб с другими участниками межсирийских переговоров в Астане. Об этом журналистам заявил председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

    «Этот шаг координировался с другими странами. Этот шаг был предпринят в продолжение процесса в Астане. Это совместное решение», — цитирует слова политика РИА Новости.

    Парламентарий напомнил о том, у Москвы, Анкары и Тегерана есть общий план по урегулированию конфликта, связанный с созданием зон деэскалации.

    «Конфликт в Сирии продолжается семь лет. Важно провести его деэскалацию и положить конец этому конфликту», — подчеркнул Кахраман.

    Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал о том, что Турция информирует российскую сторону о своих действиях в сирийской провинции Идлиб.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция
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