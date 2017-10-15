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Россия
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Россия
Путин: Необходимо вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование
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    Путин: Необходимо вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование

    20:39  15 Октября 2017
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    Путин: Необходимо вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование

    Сочи, 15 октября. Государство должно вкладывать ресурсы в развитие здравоохранения и образования. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Политик указал на то, что человеческая жизнь бесценна.

    «Нужно думать о том, где государство обязано точно, абсолютно совершенно, в каких сегментах, в каком объеме и по каким направлениям оказывать помощь бесплатно», — подчеркнул глава государства, который встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    По мнению Путина, эксперты в экономической и правовой сферах деятельности должны объединить усилия для разработки системы, которая позволит каждому человеку получить доступ к услугам здравоохранения.

    Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о том, что в стране выросла средняя продолжительность жизни у мужчин.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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