Путин: Необходимо вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование

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Сочи, 15 октября. Государство должно вкладывать ресурсы в развитие здравоохранения и образования. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

Политик указал на то, что человеческая жизнь бесценна.

«Нужно думать о том, где государство обязано точно, абсолютно совершенно, в каких сегментах, в каком объеме и по каким направлениям оказывать помощь бесплатно», — подчеркнул глава государства, который встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По мнению Путина, эксперты в экономической и правовой сферах деятельности должны объединить усилия для разработки системы, которая позволит каждому человеку получить доступ к услугам здравоохранения.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о том, что в стране выросла средняя продолжительность жизни у мужчин.