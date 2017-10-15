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Общество
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Политика
Путин: Россия поддерживает Парижское соглашение по климату
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    Путин: Россия поддерживает Парижское соглашение по климату

    20:07  15 Октября 2017
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    Путин: Россия поддерживает Парижское соглашение по климату

    Сочи, 15 октября. Российская сторона намерена исполнять все договоренности, связанные с Парижским соглашением по климату. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который приехал на церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    «Совсем недавно в Париже были приняты соответствующие решения, направленные на недопущение изменения климата на планете. Россия поддерживает все эти решения и взяла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению выбросов, это все вместе будет. И намерены выполнять эти договоренности», — подчеркнул глава государства.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестко раскритиковал Парижское соглашение по климату. Согласно предварительным данным, Вашингтон планирует скорректировать договоренности.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #климат
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