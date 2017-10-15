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Общество
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Политика
Премьер-министр Израиля: Ирану выгодна ядерная сделка
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    Премьер-министр Израиля: Ирану выгодна ядерная сделка

    19:48  15 Октября 2017
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    Премьер-министр Израиля: Ирану выгодна ядерная сделка

    Иерусалим, 15 октября. Иранская сторона не будет нарушать условия ядерной сделки. Так считает председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По словам политика, Тегеран якобы заинтересован в соглашении, которое посвящено ядерной программе.

    «Иран не будет нарушать условия нынешней сделки. Он будет соблюдать их, потому что благодаря соглашению страна постепенно сможет получить до ста ядерных бомб», — объяснил израильский премьер-министр.

    Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков порекомендовал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу тщательно подумать перед тем, как принимать решение о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Сенатор указал на то, что даже Великобритания выступает за сделку с Тегераном.

    Автор: Алексей Громов
    #израиль #иран
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