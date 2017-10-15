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Общество
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Политика
КНДР вынуждена развивать ядерную программу из-за США
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    КНДР вынуждена развивать ядерную программу из-за США

    19:20  15 Октября 2017
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    КНДР вынуждена развивать ядерную программу из-за США

    Санкт-Петербург, 15 октября. Политическая линия Соединенных Штатов Америки вынуждает Северную Корею заниматься развитием своей ядерной программы, которая носит сдерживающий характер. Об этом заявил заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, который возглавляет северокорейскую делегацию на ассамблее Межпарламентского союза.

    По словам политика, существование Корейской Народно-Демократической Республики якобы находится под угрозой.

    «Наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, нацеленные на защиту нашей независимости. У нас нет иного выбора, кроме как развивать наши ядерные программы», — цитирует его слова ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон указал на то, что Белый дом поддерживает дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

    Автор: Алексей Громов
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