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Общество
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Политика
Иран заявил о недоверии к США после выхода Вашингтона из ряда соглашений
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    Иран заявил о недоверии к США после выхода Вашингтона из ряда соглашений

    19:19  15 Октября 2017
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    Иран заявил о недоверии к США после выхода Вашингтона из ряда соглашений

    Тегеран, 15 октября. Администрация президента США Дональда Трампа выходит из всех международных соглашений, поэтому на мировом уровне больше не доверяют заявлениям Вашингтона, сказал глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

    США выходят из соглашения Североамериканской зоне свободной торговле, Транстихоокеанского партнерства, ЮНЕСКО, Парижского соглашения по климату, напомнил глава МИД Ирана. Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что администрация Дональда Трампа выходит из всех соглашений, в связи с чем в мире данные шаги расцениваются как некая стратегия Белого дома. 

    «Люди больше не могут доверять словам США, потому что придет следующий президент и скажет, что Вашингтон не удовлетворен соглашением», — сказал министр.

    Напомним, что 13 октября Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против Тегерана. Американский лидер также добавил, что не подтвердил конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе. В Иране не рассматривают сделку по атому двусторонним соглашением с Вашингтоном, поскольку речь идет о резолюции ООН.

    Историческое соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было подписано в июле 2015 года с участием Тегерана и шести стран-посредников, в том числе и России.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #иран
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