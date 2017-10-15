Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

В Избранное

Сочи, 15 октября. Президент Российской Федерации Владимир открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Российский лидер указал на то, что молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи. Кроме того, ему свойственны эксперименты и творческие споры.

«Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!» — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи приехали 20 тысяч человек из 180 стран мира. Они смогут принять участие в работе разнообразных научно-образовательных секций.