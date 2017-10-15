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Путин прибыл на церемонию открытия фестиваля молодежи в Сочи
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    Путин прибыл на церемонию открытия фестиваля молодежи в Сочи

    18:17  15 Октября 2017
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    Путин прибыл на церемонию открытия фестиваля молодежи в Сочи

    Сочи, 15 октября. Российский лидер Владимир Путин прибыл в сочинский Большой ледовый дворец, где проходит церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, глава государства выступит с речью. 

    Главная тема Всемирного фестиваля молодежи и студентов  в Сочи, на который прибыл президент РФ Владимир Путин, является построение мира будущего. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на открытии и закрытии мероприятия. 

    «Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня… будет свободная беседа», — сказал он. 

    В фестивале примут участие молодежь из России, студенты и молодые специалисты из  Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии, Зимбабве. Пути побеседует с молодежью на актуальные для страны темы. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сочи #фестиваль
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