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Сочи, 15 октября. Российский лидер Владимир Путин прибыл в сочинский Большой ледовый дворец, где проходит церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, глава государства выступит с речью.

Главная тема Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, на который прибыл президент РФ Владимир Путин, является построение мира будущего. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на открытии и закрытии мероприятия.

«Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня… будет свободная беседа», — сказал он.

В фестивале примут участие молодежь из России, студенты и молодые специалисты из Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии, Зимбабве. Пути побеседует с молодежью на актуальные для страны темы.