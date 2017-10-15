Киев решил обучить детей Донбасса боевому гопаку в антураже «мазепинского барокко»

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Киев, 15 октября. Украинские власти планируют построить в контролируемой ими части Донбасса военный лагерь, в котором детей будут обучать боевому гопаку. Об этом журналистам рассказал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Речь идет о проекте так называемой «Казацкой Сечи», которая может появиться в Краматорске.

«В стиле украинского барокко 18-го столетия. Мазепинского. Будет введен факультативный урок боевого гопака. И обучение будет проходить на Сечи», — отметил политик.

На территории объекта, площадь которого составит около трех-четырех гектаров, разместят частокол, башни, курени, полосу препятствий и многое другое.

Напомним, ранее стало известно о том, что народные депутаты Верховной рады Украины утвердили поправки в закон «О физической культуре и спорте», согласно которым боевой гопак был признан национальным видом спорта.