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Общество
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Украина
Киев решил обучить детей Донбасса боевому гопаку в антураже «мазепинского барокко»
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    Киев решил обучить детей Донбасса боевому гопаку в антураже «мазепинского барокко»

    18:36  15 Октября 2017
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    Киев решил обучить детей Донбасса боевому гопаку в антураже «мазепинского барокко»

    Киев, 15 октября. Украинские власти планируют построить в контролируемой ими части Донбасса военный лагерь, в котором детей будут обучать боевому гопаку. Об этом журналистам рассказал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Речь идет о проекте так называемой «Казацкой Сечи», которая может появиться в Краматорске.

    «В стиле украинского барокко 18-го столетия. Мазепинского. Будет введен факультативный урок боевого гопака. И обучение будет проходить на Сечи», — отметил политик.

    На территории объекта, площадь которого составит около трех-четырех гектаров, разместят частокол, башни, курени, полосу препятствий и многое другое.

    Напомним, ранее стало известно о том, что народные депутаты Верховной рады Украины утвердили поправки в закон «О физической культуре и спорте», согласно которым боевой гопак был признан национальным видом спорта.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина
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