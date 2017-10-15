Предложение Земана по Крыму поддержал кандидат в премьеры Чехии

В Избранное

Прага, 15 октября. Создатель и глава чешского центристского движения ANO, миллиардер Андрей Бабиш поддержал президента страны Милоша Земана, предложившего Украине отказаться от претензий на Крым и попросить Россию о финансовой компенсации за полуостров.

Напомним, с таким предложением Земан выступил перед депутатами ПАСЕ. Он заявил, что попытки Украины вернуть Крым могут обернуться войной в Европе, однако Киев мог бы попробовать получить от Москвы финансовую компенсацию или «компенсации в форме поставок нефти или газа».

Заявление лидера Чехии позже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что о каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя.

Бабиш, оценивая предложения Земана в ПАСЕ, заявил, что «в этом заключается ключ» к решению проблемы, которую должны урегулировать РФ и Украина.

«Президент сказал, что это его личный взгляд, и, конечно, так оно и есть», — добавил политик в эфире ТV Prima. При этом он заметил, что введение против РФ санкции «не принесли никаких результатов», отмечает РИА Новости.

Движение ANO является фаворитом предстоящих парламентских выборов в Чехии. Его глава, по данным журнала Forbes, владеет 88 миллиардов крон (около 4 миллиардов долларов). В частности, ему принадлежит крупнейшая в Восточной Европе компания Agrofert.

Бабиш не скрывает амбиций стать следующим премьером Чехии. Земан уже заявил,предоставит ему право первым попытаться сформировать новое правительство в случае победы движения ANO на парламентских выборах.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.