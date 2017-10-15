Всемирный день продовольствия: Геннадий Онищенко объяснил, как РФ выполняет программу ООН

В Избранное

Организация Объединенных Наций 16 октября отмечает Всемирный день продовольствия (англ. World Food Day. Праздник был учрежден в 1980 году Генеральной Ассамблеей ООН. В 2017 году Всемирный день продовольствия проходит под лозунгом: «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское хозяйство». Как этот лозунг соотносится с ситуацией в России, которая является одним из мировых лидеров по числу принимаемых мигрантов, Федеральному агентству новостей объяснил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Для нашей страны, которая входит в число стран-лидеров по числу мигрантов, тема, выраженная в лозунге «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие», весьма и весьма актуальна, — отметил Геннадий Онищенко. — Безусловно, мигранты едут к нам не от хорошей жизни — их нам, прежде всего, «поставляют» наши бывшие союзные республики, которые стали самостоятельными странами. Как вы знаете, миграция к нам в основном идет из стран Центральной Азии — это прежде всего Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. И, конечно, большое количество мигрантов приезжают к нам с Украины и из Молдавии».

Центральная Азия — евразийское единство и принципы СНГ

«Что касается миграции к нам из Центральной Азии, то здесь ситуация по разным странам отличается, — отметил депутат Госдумы. — Например, Киргизия сегодня является членом Евразийского экономического союза, она совсем недавно вошла в ЕАЭС. В связи с этим у нас появилась возможность более тесного взаимодействия с Бишкеком, потому что теперь между нашими странами нет таможенных и других барьеров, мы работаем по единым документам, и, конечно, наши инвестиции в экономику этой страны важны в том числе для продовольственной безопасности и развития там сельского хозяйства. Речь идет о создании в Киргизии рабочих мест, чтобы потенциальные мигранты оставались дома, среди людей с понятной им ментальностью, в своей этнической, климатической и культурной среде».

Коснулся Геннадий Онищенко и особенностей миграционных потоков из Таджикистана и Узбекистана.

«Что касается граждан Таджикистана, то здесь ситуация иная, — отметил собеседник ФАН. — Таджикистан не входит в состав Евразийского экономического союза, но он является членом СНГ. Напомню, на прошлой неделе состоялся саммит глав стран СНГ в Сочи, на котором Таджикистан, а также Узбекистан были представлены на высшем уровне. Отмечу, сегодня миграционный поток граждан Узбекистана в нашу страну тоже очень высок, и, конечно, об этом надо думать. Надо работать над тем, чтобы мы не только их принимали и давали им рабочие места, но и совместно думали об инвестициях в экономики этих стран, чтобы среди тех, кто приезжает сюда, преобладали те, кто едет по культурным, образовательным и научным обменам и, естественно, по родственным связям. Это повысит стабильность в этих странах, а у нас снизит градус миграционных проблем, которые в нашей стране сегодня достаточно остро воспринимаются и на общественном, и на политическом уровне. Это те вопросы, которые нужно решать в глобальном плане по миграции из стран Центральной Азии».

Украина — не с кем договариваться

А вот в том, что касается миграции с Украины, ситуация, по мнению Геннадия Онищенко, гораздо сложнее из-за неконструктивной позиции киевского руководства.

«Что касается Украины, то здесь могу сказать одно — несмотря на то, что сегодня неконституционное правительство этой страны многое делает для того, чтобы порвать с нами любые связи, в том числе экономические, постоянно занимается провокациями, — сегодня на территории Российской Федерации находятся несколько миллионов украинских граждан, — отметил Геннадий Онищенко. — Это люди не только с юго-востока — из Донбасса — Донецкой и Луганской народных республик, но и из других регионов Украины. Это и родственные, и экономические связи. Для многих украинцев миграция является вынужденным шагом, поскольку экономика Украины отдана на откуп безответственному правительству, которое думает только, как сохранить власть. А единственный путь, который оно для этого видит, — это конфронтация с Россией, обострение обстановки, военные провокации, всякого рода провокации на международной арене, милитаризация государства и т.д. Поэтому ситуация с миграцией с Украины очень сложная, здесь труднее всего найти какие-то совместные решения, согласно лозунгу, который выдвинула ООН в связи со Всемирным днем продовольствия. В ситуации с Украиной мы пока стоим дальше всего от конструктивного решения глобальных задач».

Молдавия — народ должен сказать свое слово

Остановился Геннадий Онищенко и на молдавской теме.

«По молдавской тематике ситуация тоже сложная, но здесь есть политическая воля президента этой страны, который ее демонстрирует, несмотря на конфронтационные манифесты и действия правительства его страны. Но, думаю, что разрешение проблем Молдавии лежит в плоскости воли молдавского народа, который, избрав президентом Игоря Додона, уже сказал свое первое слово. Ну, а второе слово молдавский народ должен сказать по отношению к своему правительству, которое сегодня эпатирует на международной арене, заявляя на полях любых международных площадок о противодействии своему президенту», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы.

По мнению Геннадия Онищенко, все эти вопросы крайне важны для России в свете темы Всемирного дня продовольствия — 2017.