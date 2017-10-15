Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска с территории Сирии

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Дамаск, 15 октября. Парламент Сирии осудил вторжение Турции в провинцию Идлиб и рассматривает это как угрозу безопасности сирийцев и суверенитету страны.

Сирийский парламент потребовал вывести турецкие войска с территории САР без предварительных условий, заявил спикер Хаммуд ас-Сабаг.

«Турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет нашего государства… Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которые совершенно не связаны с соглашением, достигнутым в Астане», — сказал председатель парламента.

По словам ас-Сабага, атака рассматривается как угроза безопасности для жителей Сирии и нарушает международное право. В Дамаске считают, что вторжение турецких военных демонстрирует «тесную связь» Турции и террористов, уничтожающих САР.

Турецкий Генштаб сообщил ранее, что военные приступили к созданию в Идлибе контрольных пунктов в рамках соглашений, достигнутых на площадке Астаны. Власти САР потребовали от Анкары вывода сил.