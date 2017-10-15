Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Около трех тысяч человек остались без воды из-за аварии в Оренбурге
Новости Сирии
Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска с территории Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска с территории Сирии

    18:00  15 Октября 2017  /обновлено: 18:28  15 Октября 2017
    107

    Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска с территории Сирии

    Дамаск, 15 октября. Парламент Сирии осудил вторжение Турции в провинцию Идлиб и рассматривает это как угрозу безопасности сирийцев и суверенитету страны. 

    Сирийский парламент потребовал вывести турецкие войска с территории САР без предварительных условий, заявил спикер Хаммуд ас-Сабаг.

    «Турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет нашего государства… Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которые совершенно не связаны с соглашением, достигнутым в Астане», — сказал председатель парламента.

    По словам ас-Сабага, атака рассматривается как угроза безопасности для жителей Сирии и нарушает международное право. В Дамаске считают, что вторжение турецких военных демонстрирует «тесную связь» Турции и террористов, уничтожающих САР. 

    Турецкий Генштаб сообщил ранее, что военные приступили к созданию в Идлибе контрольных пунктов в рамках соглашений, достигнутых на площадке Астаны. Власти САР потребовали от Анкары вывода сил.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #турция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 5283

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6605

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5873

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6166

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        83872
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        894
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        5283
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        11438
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        273