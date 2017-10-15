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Общество
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Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов
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    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    19:30  15 Октября 2017
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    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    Сирия, 15 октября. SDF освободили от ИГ1 район Аль-Барид Ракки, удары ВВС международной коалиции заставили жителей Хасаки покинуть свои дома, «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по мирному поселению в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.  

    «Исламское государство»: теряет позиции в Ракке и Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирному поселению в Хомсе, выбила ИГ из ряда поселений в Хаме.

    Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции в Идлибе, освободили от ИГ район Ракки.

    Международная коалиция: вынудила жителей Хасаки покинуть свои дома.

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    Провинция Хомс

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по населенному пункту Джабурин на севере провинции Хомс. Военный источник в социальной сети Facebook (@national.defense.homs) пишет, что в результате обстрелов со стороны «Джебхат ан-Нусры»1 двое мирных жителей поселения получили ранения. Автор публикации также сообщает, что в районе Джабурина начались боестолкновения между радикалами «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА).

    Ранее сообщалось, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков антиправительственных формирований в районах поселений Тейр Маала и Ар-Растан.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    На севере провинции Идлиб зафиксировано противостояние между турецкой армией и курдскими отрядами ополчения. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ahsaeedhd), что Демократические силы Сирии (SDF) ведут артиллерийский обстрел позиций армии Турции и подконтрольных Анкаре боевиков в районе населенного пункта Атма.

    Ранее командиры «демократической армии» заявляли, что в связи с вторжением Турции на территорию Сирии, курдские отряды ополчения обеспечат собственное военное присутствие в провинции Идлиб.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    В административном центре провинции Ракка продолжается освободительная операция Демократических сил Сирии (SDF). Бойцы курдского ополчения зачистили от террористов ИГИЛ1 район Аль-Мансур. Источник в Twitter (@Khaled_qahtan) передает, что ополченцы SDF ведут активную пропаганду, призывая жительниц освобожденных кварталов снять черную одежду.

    В это же время Telegram-канал (@Raqqa_Campaign), транслирующий хронику военной кампании в Ракке, пишет, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) зачистили от ИГ район Аль-Барид.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    На востоке провинции Хама продолжаются интенсивные бои между «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства»1. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@NRbrLA42Bl7RqxS), что под контроль сторонников «Джебхат ан-Нусры» перешел населенный пункт Аль-Рухжан. Ранее сообщалось, что после захвата боевиками ИГ территорий на востоке провинции Хомс, боевики «Тахрир аш-Шам» начали масштабную кампанию против ИГИЛ с целью вернуть контроль над утраченными позициями. Местные источники пишут, что в столкновениях обе стороны несут потери в живой силе. За прошедшие сутки радикалы ИГ уничтожили 11 боевиков «Тахрир аш-Шам». Члены подконтрольного «Ан-Нусре» военизированного формирования, в свою очередь, ликвидировали 24 террориста «Исламского государства».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    В районе поселения Маркада на юге провинции Хасака продолжаются бои между террористами ИГИЛ и Демократическими силами Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что в ходе противостояния бойцам курдского ополчения удалось выбить радикальных исламистов из населенных пунктов Аль-Хасин, Харба и Аль-Хуссейния.

    С воздуха бригады SDF поддерживают ВВС международной коалиции. Almanar News сообщает, что мирные жители поселков Аль-Харис, Аль-Сада и Жанат были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ударов авиации антитеррористического альянса во главе с США. Ранее на поле боя, подорвавшись на мине, заложенной террористами ИГ, погиб мирный житель. 

    Ирак

    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов

    Террористы ИГИЛ заявляют, что к северу от Багдада ими был уничтожен автомобиль армии Ирака. Сообщение террористов опубликовало подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак». В соответствии с данной информацией машина иракской армии подорвалась на мине, заложенной террористами в районе Ат-Тармия в северных пригородах Багдада.

    Несколько дней назад террористы ИГИЛ заложили самодельное взрывное устройство в здании магазина на севере столицы Ирака. В результате теракта пострадало восемь мирных жителей Багдада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #хама #игил #курды #исламское государство #ирак #багдад #ракка #идлиб #хасака #хомс #международная коалиция
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    Сирия новости 15 октября 19.30: SDF освободили от ИГ район Ракки, удары ВВС коалиции заставили жителей Хасаки бежать из своих домов
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    Сирия итоги за сутки на 15 октября 06.00: Меядин зачищен от ИГ при помощи ВКС РФ, потери «Нусры» и ИГ в Хаме
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