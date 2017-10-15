Главные новости 15 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 15 октября.

Зачем Польша снова муссирует тему о якобы «взрыве» на борту Ту-154 Качиньского, объяснил эксперт. Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт.

Сотрудники правоохранительных органов Крыма сообщили о пресечении несанкционированных пикетов на российском полуострове. Полиция задержала порядка 50 человек, после получения объяснений их отпустили домой. Полиция задержала почти 50 участников несанкционированных акций в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о якобы имевшей место встрече Владимира Путина и Ксении Собчак. Песков отреагировал на сообщения о встрече Путина с Собчак.

В колонне партии «Свобода» несли отдельный баннер с надписью «Крым. Севастополь» - в этой колонне кричали, что скоро в Крым войдут «настоящие украинцы» и «крымские москали будут ползать на коленях, вымаливая прощение». «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев.

МИД САР потребовало немедленного вывода войск Турции с территории Идлиба. Боевики ИГ1 (запрещено в РФ) родом из Франции отказались от предложения курдов эвакуироваться из Ракки. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) продолжает вести активные наступательные действия на северо-востоке Хамы. Сирия новости 15 октября 07.00: ИГ готовит контратаку в Дейр эз-Зоре, боевики ИГ из Франции отказались уйти из Ракки.

«Замполит» 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ уверен, что ему еще доведется повоевать в горах Крыма. Горно-штурмовая бригада в степях Донбасса: офицер ВСУ рассказал, кто будет «брать Крым».

Подполковник сирийской армии Рами Маувас рассказал об оружейном складе боевиков «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в освобожденном от террористов Аль-Маядине в провинции Дейр эз-Зор. Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине.

Сирийские солдаты обнаружили, что в осажденном городе было заминировано буквально все — каждый дом, каждая улица, каждый брошенный труп. Сирия: раскрыты подробности освобождения Меядина САА и ВКС РФ.

Военная авиация сирийских правительственных войск впервые за 13 месяцев осуществила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора. Сирия: авиация САА впервые за 13 месяцев совершила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.