ВКС РФ получат первые самолеты СР-10 в 2018 году

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Москва, 15 октября. Минобороны РФ сообщило, когда Воздушно-космические силы (ВКС) РФ начнут получать новые учебно-тренировочные самолеты СР-10. Новая машина заменит в Воздушно-космических силах РФ парк устаревших учебно-тренировочных самолетов L-39.

Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, первые поставки реактивных самолетов, предназначенных для первичной летной подготовки курсантов летных училищ, запланированы в 2018 году.

Вес двухместного самолета СР-10 составляет чуть более трех тонн, он способен развивать скорость до 800 км/ч и подниматься на высоту 11 тыс. метров. Главной особенностью СР-10 являются крылья с обратной стреловидностью.