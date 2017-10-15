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Общество
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Россия
ВКС РФ получат первые самолеты СР-10 в 2018 году
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    ВКС РФ получат первые самолеты СР-10 в 2018 году

    17:51  15 Октября 2017
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    ВКС РФ получат первые самолеты СР-10 в 2018 году

    Москва, 15 октября. Минобороны РФ сообщило, когда Воздушно-космические силы (ВКС) РФ начнут получать новые учебно-тренировочные самолеты СР-10. Новая машина заменит в Воздушно-космических силах РФ парк устаревших учебно-тренировочных самолетов L-39.

    Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, первые поставки реактивных самолетов, предназначенных для первичной летной подготовки курсантов летных училищ, запланированы в 2018 году.

    Вес двухместного самолета СР-10 составляет чуть более трех тонн, он способен развивать скорость до 800 км/ч и подниматься на высоту 11 тыс. метров. Главной особенностью СР-10 являются крылья с обратной стреловидностью.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #вкс рф #ср-10
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