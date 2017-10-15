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Общество
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Тиллерсон рассказал об открытом политическом диалоге с Трампом
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    Тиллерсон рассказал об открытом политическом диалоге с Трампом

    19:56  15 Октября 2017
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    Тиллерсон рассказал об открытом политическом диалоге с Трампом

    Вашингтон, 15 октября. Глава дипведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что у него сложились открытые и искренние отношения с президентом Дональдом Трампом.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг информацию о том, что на одной из встреч в Пентагоне якобы нелицеприятно высказался в адрес президента Трампа. Глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что распространение слухов  — «деструктивный путь». 

    «Я называю президента «господин президент». У нас с ним сложились очень открытые и искренние отношения. Я часто встречаюсь с ним, разговариваю едва ли не каждый день», — прокомментировал Тиллерсон. 

    По словам госсекретаря, с Трампом идет открытый обмен мнениями по политическим вопросам. Тиллерсон подчеркнул, что президент принимает решение, а он следует выработанной Трампом линии. На желание журналиста вернуться в вопросу о высказываниях главы Госдепа о Трампе, он сказал, что все дело в «разрушительных играх в Вашингтоне».

    Тиллерсон рассказал об открытом политическом диалоге с Трампом

    Автор: Ирина Селезнева
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