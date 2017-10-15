Тиллерсон рассказал об открытом политическом диалоге с Трампом

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Вашингтон, 15 октября. Глава дипведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что у него сложились открытые и искренние отношения с президентом Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг информацию о том, что на одной из встреч в Пентагоне якобы нелицеприятно высказался в адрес президента Трампа. Глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что распространение слухов — «деструктивный путь».

«Я называю президента «господин президент». У нас с ним сложились очень открытые и искренние отношения. Я часто встречаюсь с ним, разговариваю едва ли не каждый день», — прокомментировал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, с Трампом идет открытый обмен мнениями по политическим вопросам. Тиллерсон подчеркнул, что президент принимает решение, а он следует выработанной Трампом линии. На желание журналиста вернуться в вопросу о высказываниях главы Госдепа о Трампе, он сказал, что все дело в «разрушительных играх в Вашингтоне».