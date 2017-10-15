Обнародованы предварительные результаты президентских выборов в Киргизии

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Бишкек, 15 октября. Кандидат в президенты от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах, получив 233 тысячи голосов избирателей из 486 тысяч подсчитанных, говорится в сообщении Центризбиркома.

В Киргизии ЦИК обработал порядка 47% избирательных бюллетеней на президентских выборах. На данный момент лидирующая позиция у Сооронбая Жээнбекова, на втором месте находится кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. 15 октября состоялись президентские выборы, на которых работали 2375 участков в самой Киргизии и 37 участков в дипмиссиях в других странах. Отметим, что на президентское кресло претендуют 11 кандидатов.