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Обнародованы предварительные результаты президентских выборов в Киргизии
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    Обнародованы предварительные результаты президентских выборов в Киргизии

    17:36  15 Октября 2017
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    Обнародованы предварительные результаты президентских выборов в Киргизии

    Бишкек, 15 октября. Кандидат в президенты от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах, получив 233 тысячи голосов избирателей из 486 тысяч подсчитанных, говорится в сообщении Центризбиркома.

    В Киргизии ЦИК обработал порядка 47% избирательных бюллетеней на президентских выборах. На данный момент лидирующая позиция у Сооронбая Жээнбекова, на втором месте находится кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. 15 октября состоялись президентские выборы, на которых работали 2375 участков в самой Киргизии и 37 участков в дипмиссиях в других странах. Отметим, что на президентское кресло претендуют 11 кандидатов.

    Автор: Ирина Селезнева
    #киргизия #выборы президента
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