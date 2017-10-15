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Политика
Тиллерсон рассказал, когда США усилят санкционное давление на Россию
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    Тиллерсон рассказал, когда США усилят санкционное давление на Россию

    17:58  15 Октября 2017
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    Тиллерсон: Вашингтон готов к реализации закона об ужесточении антироссийских санкций

    Вашингтон, 15 октября. Американские власти уже готовы приступить к реализации закона об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом в воскресенье рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

    Однако министерство финансов и Госдеп США должны подготовить для американских компаний соответствующие рекомендации.

    «Мы собираемся представить это руководство, чтобы мы смогли приступить к полной реализации закона», — подчеркнул дипломат.

    Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин раскритиковали действия президента США Дональда Трампа, который якобы затягивает с реализацией новых антироссийских санкций.

    Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что практика составления так называемых «санкционных списков», ограничивающих деятельность парламентариев, является глупой и недопустимой.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #сша #рф
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