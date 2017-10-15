Тиллерсон рассказал, когда США усилят санкционное давление на Россию

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Вашингтон, 15 октября. Американские власти уже готовы приступить к реализации закона об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом в воскресенье рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

Однако министерство финансов и Госдеп США должны подготовить для американских компаний соответствующие рекомендации.

«Мы собираемся представить это руководство, чтобы мы смогли приступить к полной реализации закона», — подчеркнул дипломат.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин раскритиковали действия президента США Дональда Трампа, который якобы затягивает с реализацией новых антироссийских санкций.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что практика составления так называемых «санкционных списков», ограничивающих деятельность парламентариев, является глупой и недопустимой.