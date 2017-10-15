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Происшествия
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Политика
Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном
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    Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

    17:10  15 Октября 2017
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    Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

    Вашингтон, 15 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона продолжать работу с партнёрами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. 

    «Мы хотим сотрудничать с партнёрами по соглашению, но нам также необходимо разобраться с различными угрозами, исходящими от Ирана», — сказал он в эфире CNN.

    Он также отметил, что власти США заинтересованы в продвижении соглашения, особенно в части пробелов в документе по вопросам сотрудничества с партнерами.

    Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, Иран дестабилизирует деятельность в регионе, поддерживая террористические группировки.

    Напомним, 13 октября  Дональд Трамп заявил, что США пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент. В ответ глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможного выхода страны из ядерной сделки в случае возобновления ограничительных мер против Тегерана.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #иран #тиллерсон #ядерная сделка
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