Пока не упадут первые бомбы: Тиллерсон рассказал о дипломатии США и КНДР

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Вашингтон, 15 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжит поддерживать дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование ядерного кризиса на Корейском полуострове. Об этом журналистам в воскресенье заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам дипломата, американский лидер не стремится к войне с КНДР.

«Президент США нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне… Дипломатические усилия будут продолжаться до тех пор, пока не упадут первые бомбы», — подчеркнул в эфире телеканала CNN Тиллерсон, который прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи.

Tillerson says Trump wants diplomacy in North Korea: "Diplomatic efforts will continue until the first bomb drops" https://t.co/TuRBJ51eeJ — CNN Politics (@CNNPolitics) October 15, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что 13 октября в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», которая несет на борту более 150 управляемых ракет «Томагавк».