Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Около трех тысяч человек остались без воды из-за аварии в Оренбурге
Политика
Пока не упадут первые бомбы: Тиллерсон рассказал о дипломатии США и КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пока не упадут первые бомбы: Тиллерсон рассказал о дипломатии США и КНДР

    17:21  15 Октября 2017
    83

    Тиллерсон: Трамп не стремится к войне с Северной Кореей

    Вашингтон, 15 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжит поддерживать дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование ядерного кризиса на Корейском полуострове. Об этом журналистам в воскресенье заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

    По словам дипломата, американский лидер не стремится к войне с КНДР.

    «Президент США нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне… Дипломатические усилия будут продолжаться до тех пор, пока не упадут первые бомбы», — подчеркнул в эфире телеканала CNN Тиллерсон, который прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи.

    Напомним, ранее стало известно о том, что 13 октября в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», которая несет на борту более 150 управляемых ракет «Томагавк».

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 5278

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6605

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5873

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6165

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        83859
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        894
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        5283
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        11438
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        273