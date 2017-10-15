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Политика
КНДР призвала Иран вместе бороться против США
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    КНДР призвала Иран вместе бороться против США

    16:55  15 Октября 2017
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    КНДР призвала Иран вместе бороться против США

    Пхеньян, 15 октября. Северная Корея предложила Ирану сообща «бороться против несправедливости» со стороны Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье сообщил глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, заместитель председателя Верховного народного собрания Ан Дон Чхун в ходе встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани. 

    Он призвал бороться «вместе против несправедливости — за справедливость». 

    КНДР призвала Иран вместе бороться против США

    «У нас сильная воля против обидчиков», — подчеркнул он. 

    Напомним, ранее в своем выступлении Лариджани резко раскритиковал действия американских властей, в том числе в отношении ядерной сделки по Ирану. 

    Ранее стало известно, что Иран может выйти из ядерной сделки в ответ на новые ограничения со стороны США. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #кндр #иран #тегеран #северная корея #пхеньян
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