КНДР призвала Иран вместе бороться против США

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Пхеньян, 15 октября. Северная Корея предложила Ирану сообща «бороться против несправедливости» со стороны Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье сообщил глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, заместитель председателя Верховного народного собрания Ан Дон Чхун в ходе встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

Он призвал бороться «вместе против несправедливости — за справедливость».

«У нас сильная воля против обидчиков», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в своем выступлении Лариджани резко раскритиковал действия американских властей, в том числе в отношении ядерной сделки по Ирану.

Ранее стало известно, что Иран может выйти из ядерной сделки в ответ на новые ограничения со стороны США.