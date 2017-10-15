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Политика
Иран отреагировал на заявление Трампа по ядерной сделке
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    Иран отреагировал на заявление Трампа по ядерной сделке

    17:08  15 Октября 2017
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    Иран отреагировал на заявление Трампа по ядерной сделке

    Санкт-Петербург, 15 октября. Слова президента США по иранской ядерной сделке демонстрирует неуважение Вашингтона к ООН, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани в ходе пленарного заседания Ассамблеи Межпарламентского союза. 

    Президент США Дональд Трамп 13 октября объявил о готовности пересмотреть условия сделки по иранскому атому.  Иранская сторона отреагировала на слова американского президента по ядерной сделке. 

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе, если Вашингтон продолжит вводить санкции. Спикер иранского парламента Али Лариджани считает, что позиция Трампа — это неуважение к Организации Объединенных Наций. 

    «Международное агентство по атомной энергии 8 раз официально объявило о приверженности Ирана этому соглашению», — сказал представитель иранских властей.

    По мнению Лариджаин, Трамп «не только не придерживается международных договоренностей, но и демонстрирует неуважение к ООН».

    Иран отреагировал на заявление Трампа по ядерной сделке

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #иран #атом
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