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Сирия пострадала из-за силового экспорта западной демократии — Косачев
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    Сирия пострадала из-за силового экспорта западной демократии — Косачев

    16:46  15 Октября 2017
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    Сирия пострадала из-за силового экспорта западной демократии — Косачев

    Санкт-Петербург, 15 октября. Основное бремя по послевоенному восстановлению Сирии должен нести Запад, который некогда взялся демократизировать Ближний Восток, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

    Сирийская Арабская Республика является примером того, что навязывание демократии приводит к разрушительным последствиям. Такое мнение выразил российский сенатор Константин Косачев. 

    «Сирия — один из примеров того, как эта попытка силового экспорта демократии привела к противоположным и разрушительным для этой страны последствиям», — отметил он.

    Сенатор добавил, что ответственность за гражданскую войну в САР с одной стороны несет Дамаск, а с другой  — «те, кто провоцировал сирийскую оппозицию на вооруженное сопротивление».

    Косачев отметил, что основное бремя по восстановлению инфраструктуры Сирии должно лечь на страны Запада.  

    Сенатор подчеркнул, что Россия в одиночку поддерживает САР гуманитарной помощью. Накануне президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься над шагами по восстановлению Сирии.

    Сирия пострадала из-за силового экспорта западной демократии — Косачев

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия
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