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Общество
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Политика
The Washington Post: Обама не смог загнать Путина в угол
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    The Washington Post: Обама не смог загнать Путина в угол

    20:00  15 Октября 2017
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    СМИ: Обама не смог загнать Путина в угол

    Вашингтон, 15 октября. Администрация бывшего президента США Барака Обамы переоценила попытку перезагрузки отношений с Москвой, которая позволила российской стороне модернизировать свою армию и укрепить политическое влияние. Об этом пишет The Washington Post.

    Как отметили в издании, Обама надеялся сотрудничать с РФ в инвестиционной, торговой, ядерной и других сферах деятельности. В результате Россия и США сократили свои ядерные арсеналы, на Иран были наложены санкции, а американская сторона смогла снабжать свой военный контингент в Афганистане через российскую территорию.

    Однако после 2011 года все попытки Пентагона, направленные на налаживание военного сотрудничества с Россией, сошли на нет. При этом Обама не смог загнать президента Российской Федерации Владимира Путина «в угол».

    «Несмотря на это четыре года спустя, когда Обама ушел со своей должности, Путин был где угодно, но только не в углу… Многие эксперты считали, что возродившаяся Россия начинает угрожать стабильности Европы и одерживать верх в таких ключевых регионах, как Ближний Восток», — отметили в The Washington Post.

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что администрация экс-президента США Барака Обамы оставила после себя множество «мин замедленного действия».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #обама
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