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«Струна» обеспечит России лидерство в небе: NI рассказал об «убийце» невидимок F-35 ВВС США
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    «Струна» обеспечит России лидерство в небе: NI рассказал об «убийце» невидимок F-35 ВВС США

    16:25  15 Октября 2017
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    Военный эксперт NI рассказал об «убийце невидимок США» из России

    Вашингтон, 15 октября. Военный обозреватель The National Interest Чарли Гао (Charlie Gao) рассказал о создании Россией «убийцы» американских истребителей-«невидимок» F-35.

    В своем материале он напомнил о широком применении в современной авиации разработки систем «Стелс», снижающих возможность обнаружения самолетов. Именно из-за ее широкого применения возникла необходимость разработок, способных отслеживать эти «невидимки».

    Больше всего, по данным эксперта, в этом вопросе преуспела Россия. В частности, как пишет Гао, в распоряжении РФ  есть бистатическая радиолокационная система «Струна-1», которая может обнаруживать не только «невидимые» самолеты, но и другие объекты с низким RCS, такие как дельтапланы и крылатые ракеты.

    При этом он особо отметил, что до конца потенциал разработки еще не реализован. Так, дальность действия пока составляет около 7 км, однако в связке с другими технологически развитыми образцами техники радиоэлектронного подавления и обнаружения «Струна-1», как подчеркивает специалист, является очень серьезной угрозой для самолетов, которые раньше было практически невозможно обнаружить в небе.

    В частности, Гао напомнил об американских истребителях-«невидимках» F-35. Если России удастся развить потенциал «Струны-1» и сделать с помощью нее средство наведения, российским самолетам фактически не будет равных и обеспечит России лидерство в небе, резюмировал Гао.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #f-35 #авиа #струна-1
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