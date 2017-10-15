Тюрин впервые отреагировал на обвинения Киева в убийстве Вороненкова

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Москва, 15 октября. Бывший гражданский муж оперной дивы Марии Максаковой Владимир Тюрин заявил, что не причастен к убийству супруга артистки экс-депутата ГД Дениса Вороненкова.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко публично обвинил бывшего гражданского супруга Марии Максаковой в том, что он является заказчиком убийства Вороненкова в Киеве. Владимир Тюрин впервые ответил на обвинения, заявив, что его имя используется «в различного рода инсинуациях» украинскими политиками для достижения своих целей. Он подчеркнул, что не имеет отношения к гибели бывшего парламентария.

«В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — резюмировал он, слова Тюрина приводит НТВ.

Ранее Максакова решительно заявляла, что гражданский муж не причастен к смерти Вороненкова, однако впоследствии изменила свое мнение.

«Было бы наивным предполагать, что Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным», — сказала она.

Напомним, что Вороненкова застрелили в центре Киева в марте текущего года, украинские следователи считают это заказным убийством.