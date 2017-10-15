Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления
Общество
Тюрин впервые отреагировал на обвинения Киева в убийстве Вороненкова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тюрин впервые отреагировал на обвинения Киева в убийстве Вороненкова

    17:21  15 Октября 2017
    46

    Тюрин впервые отреагировал на обвинения Киева в убийстве Вороненкова

    Москва, 15 октября. Бывший гражданский муж оперной дивы Марии Максаковой Владимир Тюрин заявил, что не причастен к убийству супруга артистки экс-депутата ГД Дениса Вороненкова.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко публично обвинил бывшего гражданского супруга Марии Максаковой в том, что он является заказчиком убийства Вороненкова в Киеве. Владимир Тюрин впервые ответил на обвинения, заявив, что его имя используется «в различного рода инсинуациях» украинскими политиками для достижения своих целей. Он подчеркнул, что не имеет отношения к гибели бывшего парламентария.

    «В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — резюмировал он, слова Тюрина приводит НТВ.

    Ранее Максакова решительно заявляла, что гражданский муж не причастен к смерти Вороненкова, однако впоследствии изменила свое мнение.

    «Было бы наивным предполагать, что Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным», — сказала она.

    Напомним, что Вороненкова застрелили в центре Киева в марте текущего года, украинские следователи считают это заказным убийством. 

    Тюрин впервые отреагировал на обвинения Киева в убийстве Вороненкова

    Автор: Ирина Селезнева
    #максакова #вороненков #тюрин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4777

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6529

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5787

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6157

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        83163
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4777
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        9017
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        259
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        211