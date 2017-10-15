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Новороссия
Донбасс сегодня: новые потери в ДНР, конфликт в руководстве ВСУ, фейковые «подвиги» бойцов АТО
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    Донбасс сегодня: новые потери в ДНР, конфликт в руководстве ВСУ, фейковые «подвиги» бойцов АТО

    17:29  15 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: новые потери в ДНР, конфликт в руководстве ВСУ, фейковые «подвиги» бойцов АТО

    Донбасс, 15 октября. Интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР возрастает с каждым днем. Начальник генштаба ВСУ Муженко лично инспектирует неподконтрольные группировки. Украинский волонтер сочиняет фейковые истории о «подвигах» ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Интенсивность и количество обстрелов населенных пунктов республик Донбасса возрастает с каждым днем. Нормой становится применение украинской стороной танков и минометов калибра 120 мм, которые, согласно минским соглашениям, должны быть отведены и находиться в местах хранения ВСУ.

    Всего за минувшие сутки по территории 19 населенных ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено 710 танковых снарядов, мин различного калибра и гранат разных типов. При обстрелах украинские силовики применяли минометы калибром 120 и 82 мм, снаряды от штатных пушек БМП и БТР, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

    ВСУ в зоне АТО

    Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 38 раз. В результате вооруженной агрессии погибли два военнослужащих ВС ДНР.

    Конфликт в руководстве ВСУ

    В последние два месяца в украинском сегменте медиа стал часто «светиться» командир ОТГ (оперативно-тактической группировки) ВСУ «Луганск» генерал Олег Микац. Офицер является автором ставшего уже почти крылатым выражения «взять Донецк не проблема», а также приверженцем концепции «дойти до границы с Россией за пять дней». Его активно цитируют украинские СМИ, а возглавляемая им группировка украинских войск считалась одной из показательных.

    Олег Микац

    И вот, оказывается, что с инспекцией к легендарному среди украинских «киборгов» генералу едет начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко и ряд других лиц из украинского военного руководства. Информация получена на основе данных военной разведки ЛНР. А причина называется более чем нетривиальная для структуры ВСУ — отказ командования ОТГ «Луганск» от исполнения приказов вышестоящего начальства.

    Но если копнуть глубже, на поверхность выходит давний скрытый конфликт между Муженко и Микацем. Речь идет об операции украинских «киборгов» по захвату Донецкого аэропорта зимой 2015 года. Тогда Олег Микац командовал 93 бригадой ВСУ и лично участвовал в операции, а Виктор Муженко руководил операцией из штаба, и именно благодаря «умелым» расчетам Муженко комбриг Микац попал в плен к донецким ополченцам, попытка захвата аэропорта была с треском провалена, а ВСУ понесли огромные потери.

    Виктор Муженко в зоне АТО

    Налицо назревший конфликт в руководстве ВСУ, который в скором времени выйдет на новый уровень и может привести к новому витку обострения в Донбассе. Напомним, генерал Олег Микац является идейным последователем «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ — прим.) и даже баллотировался в украинский парламент от этого движения в первой пятерке, что и объясняет его довольно самостоятельный стиль командования ОТГ «Луганск». А это в свою очередь неприемлемо для генштаба ВСУ, теряющего контроль над ситуацией, тем более, что под его главой Виктором Муженко после инцидента со взрывом на складах в Винницкой области сильно закачалось кресло.

    Фейковый волонтер снова в деле

    С завидной периодичностью украинские СМИ расхватывают ложные информационные поводы украинских блогеров и волонтеров. Одни из них сидя в Киеве, пишут, что проживают в Донецке, такие как «донецкий» блогер Евгений Агапов. Другие, именующие себя волонтерами, вещают прямо с передовой, находясь на позициях украинских солдат.

    На этот раз известный волонтер Юрий Мысягин с целью поднятия боевого духа солдат и повышения собственного рейтинга написал о якобы имевшей место попытке военных ДНР зайти на позиции ВСУ и «поздравить» их с днем УПА1 14 октября. Волонтер утверждает, что в результате этой якобы имевшей место попытки один военный ДНР погиб, а два человека получили ранения.

    Однако в сводках оперативного командования ДНР и ЛНР подтверждения этой информации нет, бойцы передовых подразделений вооруженных сил республик в районе Светлодарской дуги, где якобы находится волонтер, также не знают ничего об этом инциденте.

    Донбасс сегодня: новые потери в ДНР, конфликт в руководстве ВСУ, фейковые «подвиги» бойцов АТО

    Но главное доказательство того, что эта история выдумана, находим в сводке пресс-центра так называемой АТО за 14 октября 2017 года, в которой напрочь отсутствует упоминание о «потерях террористов», понесенных в указанном районе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #лнр
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