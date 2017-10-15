Сирия нашла в Аль-Маядине склады с вооружением США: как западное оружие попало к террористам

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В освобожденном накануне от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) городе Аль-Маядине сирийская армия нашла огромные оружейные склады ИГ1 (запрещено в РФ).

По словам Рами Мауваса, подполковника САА, на складах террористов в Аль-Маядине сотни и даже тысячи единиц оружия и боеприпасов разного вида, включая бронетехнику, израильского, американского и западного производства.

По словам политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, находка больших запасов вооружения американского, израильского происхождения и происхождения других западных стран — это не первая подобного рода находка. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Более того, на протяжении нескольких лет мы постоянно наблюдаем и констатируем одну и ту же картину наличия этого оружия у боевиков террористических группировок. По этому поводу может быть несколько версий. Например, что это оружие было захвачено у группировок вооруженной оппозиции, что это оружие передано группировками вооруженной оппозиции террористам и, наконец, что это оружие напрямую или косвенным образом было поставлено террористам из Соединенных Штатов».

Эксперт считает, что именно последняя версия представляется в достаточной степени убедительной:

«Поскольку это оружие находилось на складах, то есть оно не эксплуатировалось. И то, что огромное количество оружия было захвачено в результате каких-то военных действий, с моей точки зрения, представляется маловероятным. Поэтому единственная версия, которая, в данном случае, выдерживает критику и является наиболее правдоподобной в данной ситуации, это то, что Соединенные Штаты Америки и их союзники, Израиль, в том числе, оказывают помощь террористическим организациям, снабжая их оружием».

Наш собеседник отметил, что это очень серьезный вопрос, который можно адресовать американским конгрессменам на предмет проведения парламентского расследования: каким образом американское оружие попало в руки террористов:

«Есть ли это деятельность американского государства, направленная против Сирии или это деятельность отдельных политиков в Соединенных Штатах Америки, каких-то отдельных американских компаний, которые снабжают террористов? И то, и то, с моей точки зрения, является преступлением против мира. И то, и то подлежит тщательному расследованию и анализу».

Наш собеседник подчеркнул, что, вне зависимости от того, как это оружие попало к террористам, есть высокая степень вероятности того, что в очередной раз мы стали свидетелями сотрудничества Соединенных Штатов или каких-то определенных структур Соединенных Штатов с террористами:

«При этом возникает вопрос, в чем причина этого сотрудничества. Думаю, что данная находка в очередной раз подтверждает версию того, что Соединенные Штаты достаточно активно используют террористов, прямо или косвенно, для достижения своих целей. В данном случае этой целью было свержение легитимного сирийского правительства».

Также в числе причин наш собеседник назвал и так называемую «нефтяную гонку», в которой участвуют сирийские правительственные войска и проамериканские курдские вооруженные формирования на юго-востоке Сирии в провинции Дейр эз-Зор, богатой нефтяными месторождениями:

«Нефтяной фактор является очень важным. Я бы даже сказал, ключевым. Для Соединенных Штатов очень важно контролировать нефтяные месторождения восточной Сирии».

Учитывая такую поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников боевикам «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Аль-Маядине, по мнению нашего собеседника, без поддержки ВКС РФ город еще долго оставался бы под контролем «псевдо-Халифата»:

«Без помощи Воздушно-космических сил Российской Федерации вообще, в принципе, как показали события, рассчитывать сирийскому правительству было не на что. Именно помощь России привела к коренному перелому в военных действиях, привела к полному изменению политической ситуации в Сирии и за ее пределами — в целом на Ближнем Востоке. Без колоссальной помощи российских ВКС взять Аль-Маядин только сирийскими правительственными войсками тоже было невозможно. И те активные действия российской авиации по нейтрализации боевиков сыграли ключевую роль».

1 Организация запрещена на территории РФ.