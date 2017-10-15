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Санкт-Петербург, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею выпуска налогооблагаемого крипторубля. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал, что разработка крипто-версии рубля пройдет «достаточно быстро».

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — заявил он.

Кроме того, Никифоров отметил, что для повышения эффективности крипторубля упорядочена выплата НДФЛ: так, для перевода электронных рублей в реальные их владелец не должен будет объяснять их происхождение, а размер налога в этом случае составит 13%. Налог при покупке и продаже крипторубля будет составлять 13% с заработанной разницы.

Отдельно министр отметил, что новую криптовалюту построят по закрытому принципу с регулируемой регулярной эмиссией: таким образом, крипторубль окажется защищен от майнинга.