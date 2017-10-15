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Путин одобрил идею выпуска налогооблагаемого крипторубля
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    Путин одобрил идею выпуска налогооблагаемого крипторубля

    16:00  15 Октября 2017
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    Путин одобрил идею выпуска налогооблагаемого крипторубля

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею выпуска налогооблагаемого крипторубля. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал, что разработка крипто-версии рубля пройдет «достаточно быстро».  

    «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — заявил он.

    Кроме того, Никифоров отметил, что для повышения эффективности крипторубля упорядочена выплата НДФЛ: так, для перевода электронных рублей в реальные их владелец не должен будет объяснять их происхождение, а размер налога в этом случае составит 13%. Налог при покупке и продаже крипторубля будет составлять 13% с заработанной разницы.

    Отдельно министр отметил, что новую криптовалюту построят по закрытому принципу с регулируемой регулярной эмиссией: таким образом, крипторубль окажется защищен от майнинга.

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #налог #крипторубль #создание
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