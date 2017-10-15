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Политика
Момент настал: Франция хочет вернуть Россию в ПАСЕ
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    Момент настал: Франция хочет вернуть Россию в ПАСЕ

    15:51  15 Октября 2017
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    Момент настал: Франция хочет вернуть Россию в ПАСЕ

    Париж, 15 октября. Глава делегации Франции в ходе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза Софи Эррант заявила о том, что необходимо найти решение для возвращения Российской Федерации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

    По ее словам, на сегодняшний день «этот момент настал — необходимо, чтобы Россия и Франция предприняли усилия найти решение сложившейся ситуации».

    Момент настал: Франция хочет вернуть Россию в ПАСЕ

    «Я знаю, что это сложно, но нужно вести переговоры для участия России в этой организации», — передает слова депутата ТАСС.

    Помимо этого, Эррант полагает, что всем парламентариям обязаны выдавать визы для участия в переговорах. 

    Накануне председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о готовности провести встречу с новым главой ПАСЕ Стеллой Кириакидес и продолжить диалог для нормализации двухсторонних отношений.

    Автор: Дана Балан
    #россия #франция #пасе
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