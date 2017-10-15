Момент настал: Франция хочет вернуть Россию в ПАСЕ
Париж, 15 октября. Глава делегации Франции в ходе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза Софи Эррант заявила о том, что необходимо найти решение для возвращения Российской Федерации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
По ее словам, на сегодняшний день «этот момент настал — необходимо, чтобы Россия и Франция предприняли усилия найти решение сложившейся ситуации».
«Я знаю, что это сложно, но нужно вести переговоры для участия России в этой организации», — передает слова депутата ТАСС.
Помимо этого, Эррант полагает, что всем парламентариям обязаны выдавать визы для участия в переговорах.
Накануне председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о готовности провести встречу с новым главой ПАСЕ Стеллой Кириакидес и продолжить диалог для нормализации двухсторонних отношений.