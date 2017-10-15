Матвиенко: Интерес к Путину у многих вызывает зависть

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Москва, 15 октября. Российская сторона не находится в изоляции. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, отметив, что всплеск интереса к фигуре президента РФ Владимира Путина нравится далеко не всем.

«К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст ответы на те или иные вызовы. Такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает и вызывает зависть», — подчеркнула сенатор в эфире телеканала НТВ.

Матвиенко также указала на то, что «вирусу русофобии» подвержены такие страны, как Украина, Польша, США, Прибалтика, Канада и Австралия.

«Остальные страны не страдают русофобией, этим вирусом», — подчеркнула политик.

Однако она рассчитывает, что всплеск антироссийских настроений в Соединенных Штатах Америки вскоре закончится

Напомним, ранее член СФ Алексей Пушков рассказал о том, что отставка главы ПАСЕ Педро Аграмунта стала результатом деятельности русофобских сил внутри ассамблеи.