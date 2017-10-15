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Политика
Матвиенко: Интерес к Путину у многих вызывает зависть
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    Матвиенко: Интерес к Путину у многих вызывает зависть

    18:00  15 Октября 2017
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    Матвиенко: Интерес к Путину у многих вызывает зависть

    Москва, 15 октября. Российская сторона не находится в изоляции. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, отметив, что всплеск интереса к фигуре президента РФ Владимира Путина нравится далеко не всем.

    «К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст ответы на те или иные вызовы. Такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает и вызывает зависть», — подчеркнула сенатор в эфире телеканала НТВ.

    Матвиенко также указала на то, что «вирусу русофобии» подвержены такие страны, как Украина, Польша, США, Прибалтика, Канада и Австралия.

    «Остальные страны не страдают русофобией, этим вирусом», — подчеркнула политик.

    Однако она рассчитывает, что всплеск антироссийских настроений в Соединенных Штатах Америки вскоре закончится

    Напомним, ранее член СФ Алексей Пушков рассказал о том, что отставка главы ПАСЕ Педро Аграмунта стала результатом деятельности русофобских сил внутри ассамблеи.

    Автор: Алексей Громов
    #матвиенко
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