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Общество
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Украина
Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича
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    Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича

    15:35  15 Октября 2017
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    Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича

    Львов, 15 октября. Бывший грузинский лидер и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, чем «очень похожи» действующий и четвертый президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович. Об этом он написал на своей странице Facebook.

    Экс-лидер Грузии сообщил, что в воздушной гавани «Борисполь» сотрудники правоохранительных органов Украины задержали его соратника — депутата парламента Грузии, Кобу Накопия, после чего было решено о его выдворении. 

    Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича

    Как отметил одиозный политик, в 2013 году Янукович включил «в черный список» грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он также добавил, что в ходе последней встречи на Мальте нынешний украинский лидер сказал ему, что «он круче, чем Янукович». 

    По словам Саакашавили, он знал обоих политиков, которые «чем-то похожи».

    Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича

    «Они, безусловно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства, создавать препятствия оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины», — подчеркнул он. 

    Автор: Дана Балан
    #украина #порошенко #янукович #саакашвили
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