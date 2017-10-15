Саакашвили нашел черты сходства Порошенко и Януковича

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Львов, 15 октября. Бывший грузинский лидер и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, чем «очень похожи» действующий и четвертый президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Экс-лидер Грузии сообщил, что в воздушной гавани «Борисполь» сотрудники правоохранительных органов Украины задержали его соратника — депутата парламента Грузии, Кобу Накопия, после чего было решено о его выдворении.

Как отметил одиозный политик, в 2013 году Янукович включил «в черный список» грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он также добавил, что в ходе последней встречи на Мальте нынешний украинский лидер сказал ему, что «он круче, чем Янукович».

По словам Саакашавили, он знал обоих политиков, которые «чем-то похожи».