Донбасс сегодня: ВСУ вводят «Гвоздики» и танки под Мариуполь, опасные шутки украинского штурмовика

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Донбасс сегодня, 15 октября. ВСУ перебрасывают «Гвоздики» и танки на мариупольское направление, сообщили в ДНР. Заместитель комбрига горно-штурмовой бригады ВСУ заявил о «готовности» штурмовать Донбасс и Крым. Украинцы воюют в Донбассе вместо США, заявил украинский военный «эксперт» с сомнительной репутацией. Наркотики и неосторожность сгубили бойца ВСУ, рассказали в ЛНР.

Разведка ДНР: ВСУ перебрасывают «Гвоздики» и танки на мариупольское направление

Вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения на мариупольском направлении три артиллерийских установки и десять танков, а также другое тяжелое вооружение. Об этом сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные.

«По данным нашей разведки противник продолжает перемещение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, — отметил Басурин. — Так, в течение суток в район населенного пункта Гранитное было переброшено три единицы самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, две БМП-2 и десять танков».

Кроме того, по словам Басурина, украинские военные отбирают имущество у жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Сообщается о десятках случаев нарушения украинскими военными режима перемирия в Донбассе за последние сутки.

Подполковник ВСУ намекнул на «планы» горно-штурмовой бригады

Десятая горно-штурмовая бригада ВСУ в состоянии вести боевые действия в городских условиях, как в Донбассе, так и в Крыму. Такой намек сделал в беседе с корреспондентом украинского издания «Апостроф» заместитель командира бригады по морально-психологической работе подполковник Данияр Петрюк.

По словам Петрюка, в состав ВСУ входит только одна горно-штурмовая бригада, которая призвана вести боевые действия в горной местности — это как раз та самая 10-я горно-штурмовая бригада, в которой он служит. По словам военного, в его бригаде формируются подразделения, которые могут использоваться для ведения боевых действий в городских условиях на востоке Украине (то есть на территории Донецкой и Луганской народных республик), а также в Крыму.

«Это к вопросу, что делать горно-штурмовому подразделению в степях Донбасса. Нам его частенько задают», — намекнул Петрюк, продолжив «шутить» уже по поводу Крыма.

«Не стоит забывать, что горы на Украине есть не только в Карпатах, но и в Крыму. Вот будем Крым брать, а вы скажете: знаю эту бригаду, бывала у них в гостях однажды», — «шутливо» заявил офицер корреспондентке издания.

Напомним, Крым является российской территорией по итогам референдума 2014 года, когда более 97% крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.

Украинцы воюют за американцев в Донбассе, заявил украинский «эксперт»

США стремятся ослабить Россию, чтобы сдержать ее экспансию на Запад, в том числе провоцируя обострение ситуации в Донбассе, заявил в интервью изданию «Апостроф» военный эксперт и блогер с сомнительной репутацией Алексей Арестович, которого в СМИ как-то назвали «лжецом, троллем и девственником», который выдает себя за бывшего офицера.

«Мы доказали, что можем воевать с Россией, и заставили ее нести потери — репутационные, финансовые, военные, людские — какие угодно, — фантазирует блогер. — Если бы Украина этого не делала, — это пришлось бы делать американским солдатам. … Они [США] предпочитают воевать руками украинских солдат».

Арестович в очередной раз повторяет неоднократно опровергнутые Москвой домыслы, что Россия якобы участвует в вооруженном конфликте в Донбассе.

«На данном этапе украинская политика [в Донбассе] совпала с американской. Мы идем тандемом. Поэтому и приняли этот закон [о реинтеграции Донбасса]. Этот закон во всей своей противоречивости <…> является квинтэссенцией сложной американо-европейско-украинской стратегии в отношении России», — заявил Арестович.

Наркотики сгубили бойца ВСУ, рассказали в ЛНР

Один военнослужащий ВСУ погиб, еще три украинских бойца получили ранения в результате неосторожного обращения с оружием после употребления наркотических веществ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, инцидент произошел 12 октября в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«В результате употребления наркотических веществ и неосторожного обращения с оружием один военнослужащий из состава 53-й омбр погиб, еще три человека получили ранения», — рассказал представитель народной милиции ЛНР.

По словам Марочко, в связи с ЧП в бригаду направлены сотрудники военной прокуратуры Украины.

Военное руководство ЛНР неоднократно отмечало неуклонное ухудшение морально-психического состояние украинских силовиков. По словам Анатолия Марочко, бойцы находящихся в Донбассе подразделений ВСУ и иррегулярных формирований так называемых «добробатов» активно употребляют алкоголь и наркотики, занимаются мародерством и терроризируют местное население.

Также в подразделениях ВСУ, находящихся в так называемой зоне антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, участились случаи неуставных взаимоотношений (так называемой дедовщины), что приводит к дезертирству и самоубийствам украинских военнослужащих.