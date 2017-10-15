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Почти 200 человек погибли в результате теракта в Сомали
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    Почти 200 человек погибли в результате теракта в Сомали

    15:33  15 Октября 2017
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    Почти 200 человек погибли в результате теракта в Сомали

    Могадишо, 15 октября. Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек. Такими данными в воскресенье поделилось издание Bloomberg.

    Согласно предварительной информации, еще около 200 человек получили различные ранения и травмы. Непосредственно президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед принес соболезнования семьям жертв.

    «Я призываю сомалийских граждан сдавать кровь для пострадавших», — отметил политик.

    Напомним, 14 октября стало известно о том, что неизвестные злоумышленники взорвали в городе Могадишо грузовой автомобиль. По данным правоохранительных органов, транспортное средство находилось рядом с гостиницей в районе Ходан.

    Автор: Алексей Громов
    #сомали
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