Почти 200 человек погибли в результате теракта в Сомали

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Могадишо, 15 октября. Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек. Такими данными в воскресенье поделилось издание Bloomberg.

Согласно предварительной информации, еще около 200 человек получили различные ранения и травмы. Непосредственно президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед принес соболезнования семьям жертв.

«Я призываю сомалийских граждан сдавать кровь для пострадавших», — отметил политик.

Напомним, 14 октября стало известно о том, что неизвестные злоумышленники взорвали в городе Могадишо грузовой автомобиль. По данным правоохранительных органов, транспортное средство находилось рядом с гостиницей в районе Ходан.