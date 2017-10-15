Почти 200 человек погибли в результате теракта в Сомали
Могадишо, 15 октября. Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек. Такими данными в воскресенье поделилось издание Bloomberg.
Согласно предварительной информации, еще около 200 человек получили различные ранения и травмы. Непосредственно президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед принес соболезнования семьям жертв.
«Я призываю сомалийских граждан сдавать кровь для пострадавших», — отметил политик.
Somali'de bilanço gittikçe ağırlaştı: 189 ölü, 200'den fazla yaralı https://t.co/UEzrsxX3wL pic.twitter.com/1eFO5x2133— Bloomberg HT (@BloombergHT) October 15, 2017
Напомним, 14 октября стало известно о том, что неизвестные злоумышленники взорвали в городе Могадишо грузовой автомобиль. По данным правоохранительных органов, транспортное средство находилось рядом с гостиницей в районе Ходан.