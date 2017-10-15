Сирия новости 15 октября 16.30: SDF освободили от ИГ поселение в Хасаке, подкрепление из 15 тысяч бойцов РПК отправилось в иракский Курдистан

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Сирия, 15 октября. SDF освободили от ИГ1 поселение в Хасаке, 15 тысяч бойцов РПК отправились в качестве подкрепления в иракский Курдистан, в Идлибе на мине подорвался автомобиль «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА на востоке Хомса, наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре, бомбят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ в Хомсе, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит SDF в Ракке и Хасаке, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

Курды: атакуют позиции «Джебхат аш-Шамия» в Алеппо, продолжают бои с ИГ в Ракке, освобождают от ИГ поселения в Хасаке.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщает, что колонна техники с турецкими военнослужащими прибыла к горе Шейх Баракат, которая находится в непосредственной близости от курдского города Африн. Ранее сообщалось, что над Африном был сбит турецкий разведывательный дрон. Кроме того, Анкара объявила о начале развертывания контрольно-пропускных пунктов в приграничных с провинцией Идлиб районах Алеппо.

Боевики группировки «Джебхат аш-Шамия» отразили атаку бойцов курдского ополчения в районе населенного пункта Аль-Гундура на севере провинции Алеппо. О боестолкновениях между Демократическими силами Сирии (SDF) и представителями радикальной оппозиции сообщает источник в Telegram (@NRVR11).

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс террористы «Исламского государства»1 продолжают совершать нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@watannews2015), бои между армией САР и радикальными исламистами идут в окрестностях городов Эс-Сухне и Хамима. Напомним, члены «Исламского государства», оставшиеся в провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», контратакуют расположения сирийской армии, чтобы отвлечь внимание САА и поддерживающих ее ВКС РФ от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

В северной части провинции артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в районах поселений Тейр Маала и Ар-Растан. Об этом пишет SOHR.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в Telegram (@C_Military1) сообщает, что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов ИГИЛ1 в районах населенных пунктов Аль-Фалкани, Аль-Мухасан, Аль-Булиль на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Ранее сообщалось, что эффективная работа ВКС РФ позволила сирийской армии освободить от террористов «Исламского государства» город Аль-Маядин. Местные источники сообщают, что еще до начала штурма города большое количество террористов ИГ эвакуировалось в Абу Кемаль, спасаясь от точечных ударов российской авиации. Оставляя город, радикальные исламисты заминировали ряд зданий. Сейчас инженерные подразделения армии САР ведут работу по поиску и обезвреживанию заложенных террористами взрывных устройств.

Провинция Идлиб

В городе Маарат Мисрин на севере провинции Идлиб взорвался автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам» с несколькими боевиками внутри, сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Ранее сообщалось, что на юге региона на мине также подорвалась машина сторонников «Джебхат ан-Нусры»1. В результате инцидента пострадал один боевик радикальной коалиции.

Турецкая армия продолжает стягивать силы в провинцию Идлиб. Местные источники пишут, что полевые командиры сил Турции создают новое формирование «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что численность протурецкой коалиции будет равна примерно 300 бойцам. В незаконное формирование уже вступили несколько группировок, отделившихся от радикального альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Один из местных источников в городе Ракка пишет в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что в кварталах возобновились интенсивные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ, отказавшимися покинуть бывшую неофициальную столицу «Халифата». Напомним, около сотни боевиков «Исламского государства» эвакуировалось из Ракки в соответствии с соглашением между ИГ и командованием «демократической армии».

Тем не менее, на территории города осталось значительное количество радикалов ИГ, которые отказались пойти на диалог с курдскими ополченцами. Террористы продолжают оборонять подконтрольные им районы населенного пункта.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама ВКС РФ продолжают бомбить укрепления террористов ИГИЛ, а также способствовать отражению атак радикалов на позицииСирийской арабской армии (САА). Один из военных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@abdoali99932301), что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе населенного пункта Абу Дали.

На северо-востоке региона боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают вести бои с террористами «Исламского государства» за контроль над территориями провинции. Ранее сообщалось, что сторонникам «Джебхат ан-Нусры» удалось отбить у ИГИЛ ряд населенных пунктов.

Провинция Хасака

Курдские отряды народного ополчения отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Аль-Хасин на юге провинции Хасака. О столкновениях между Демократическими силами Сирии (SDF) и радикальными исламистами пишет местный Twitter-канал (@hakimhussin32).

Ранее сообщалось, что в результате ожесточенных боев в районе поселения Маркада бойцам курдского ополчения удалось взять под контроль населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные вблизи границы с Дейр эз-Зором. Местные источники писали, что на поле боя подорвавшись на мине, заложенной террористами ИГ, погиб мирный житель.

Ирак

Командование Рабочей партии Курдистана (РПК) заявило о готовности помогать бойцам «Пешмерги» в боях против иракской правительственной армии за независимость Курдистана. Один из источников опубликовал в Instagram (@peshmerga_kurdish) видео, на котором подкрепление из более чем 15 тысяч бойцов РПК следует в Ирак.

Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами ополчения и солдатами иракской армии в Киркуке. По последним данным, стороны договорились о перемирии. Однако местные источники передают, что и армия Ирака, и бойцы курдских подразделений продолжили подготовку к боям за контроль над территориями провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)