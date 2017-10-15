Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье
Политика
Пушков объяснил визит Джонсона в Москву: Лондон теряет вес на мировой арене
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков объяснил визит Джонсона в Москву: Лондон теряет вес на мировой арене

    15:10  15 Октября 2017
    53

    Пушков объяснил, зачем Лондон отправил Джонсона на переговоры в Москву

    Москва, 15 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о визите в Россию министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. В Москву он приедет до конца 2017 года по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Ожидается, что на повестке их переговоров будут вынесены темы международной безопасности, ядерную программу Ирана, ситуация на Ближнем Востоке, а также обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

    По мнению Пушкова, визит министра в Россию связан с тем, что власти Британии испугались снижения веса Соединенного Королевства на международной арене из-за отсутствия взаимодействия с РФ.

    «Джонсон едет в Москву. Похоже, в Лондоне решили, что отсутствие контактов с Москвой оборачивается против Британии, снижает ее вес в мировых делах», - написал сенатор в своем Twitter.

    Накануне первый замглавы МИД РФ Владимир Титов прокомментировал сообщения Форин-офиса о визите Джонсона в Россию, отметив, что в Москва, действительно, готовится к приезду министра.

    «Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике», — добавил Титов, пояснив, что «обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #пушков #джонсон #лондон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4094

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6446

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5707

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6149

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        82371
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4094
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        7252
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        244
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        189