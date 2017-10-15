Пушков объяснил визит Джонсона в Москву: Лондон теряет вес на мировой арене

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Москва, 15 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о визите в Россию министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. В Москву он приедет до конца 2017 года по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ожидается, что на повестке их переговоров будут вынесены темы международной безопасности, ядерную программу Ирана, ситуация на Ближнем Востоке, а также обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

По мнению Пушкова, визит министра в Россию связан с тем, что власти Британии испугались снижения веса Соединенного Королевства на международной арене из-за отсутствия взаимодействия с РФ.

«Джонсон едет в Москву. Похоже, в Лондоне решили, что отсутствие контактов с Москвой оборачивается против Британии, снижает ее вес в мировых делах», - написал сенатор в своем Twitter.

Джонсон едет в Москву. Похоже,в Лондоне решили, что отсутствие контактов с Москвой оборачивается пр.Британии, снижает ее вес в мировых делах — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2017

Накануне первый замглавы МИД РФ Владимир Титов прокомментировал сообщения Форин-офиса о визите Джонсона в Россию, отметив, что в Москва, действительно, готовится к приезду министра.

«Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике», — добавил Титов, пояснив, что «обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия».