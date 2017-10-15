Назван топ-10 самых разочаровывающих автомобилей

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Москва, 15 октября. Автомобильные специалисты составили топ-10 автомобилей, разочаровавших их владельцев в ходе эксплуатации.

По данным экспертов, владельцы японского автомобиля Nissan Frontier по-прежнему недовольны сильным шумом в салоне транспортного средства, а также жалуются на плохое техническое оборудование.

Владельцы японской Acura RLX отмечают, что стоимость автомобиля существенно завышена. По их словам, на рынке найдутся лучшие предложения от немецких концернов Mercedes-Benz, Audi, BMW за ту же самую или меньшую стоимость.

По крайней мере 50 процентов хозяев Jeep Patriot остались крайне недовольны покупкой, сообщает «Экономика сегодня».

Японский автомобиль Nissan Sentra ранее включили в список самых востребованных автомобилей на американском рынке, но лишь 49% владельцев этой машины остались довольны покупкой.

Кроме того, в список попали Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart, а также Jeep Compass.

Отмечается, что на первом месте антирейтинга оказался автомобиль Acura ILX, 59% владельцев которого считают, что потратили средства напрасно.