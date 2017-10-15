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Общество
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Украина
Первый на Украине памятник Петлюре появился в Виннице
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    Первый на Украине памятник Петлюре появился в Виннице

    14:54  15 Октября 2017
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    Первый на Украине памятник Петлюре появился в Виннице

    Винница, 15 октября. На Украине открыли первый памятник главному атаману войск Украинской народной республики и председателю директории УНР Симону Петлюре. Об этом в воскресенье говорится на сайте Винницкого городского совета. 

    По данным пресс-службы горсовета, в минувшую субботу в украинской Виннице открыли скульптуру государственному и военному деятелю Симону Петлюре. Церемония была приурочена к вековому юбилею украинской революции.

    Стоит отметить, что это первая на территории Украины скульптура Петлюры.

    Напомним, после 1917 года Петлюра стал главным атаманом войск УНР, а затем руководил директорией УНР.

    В 1921 году после победы Красной армии он эмигрировал во Францию, где был убит еврейским поэтом и публицистом Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, беря во внимание мотивы — месть за своих родственников и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.

    Автор: Дана Балан
    #памятник #украина #петлюра #винница
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