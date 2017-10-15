Первый на Украине памятник Петлюре появился в Виннице

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Винница, 15 октября. На Украине открыли первый памятник главному атаману войск Украинской народной республики и председателю директории УНР Симону Петлюре. Об этом в воскресенье говорится на сайте Винницкого городского совета.

По данным пресс-службы горсовета, в минувшую субботу в украинской Виннице открыли скульптуру государственному и военному деятелю Симону Петлюре. Церемония была приурочена к вековому юбилею украинской революции.

Стоит отметить, что это первая на территории Украины скульптура Петлюры.

Напомним, после 1917 года Петлюра стал главным атаманом войск УНР, а затем руководил директорией УНР.

В Виннице установили первый на Украине памятник Петлюре. В 1919 петлюровцами было убито 50 тыс. евреев. pic.twitter.com/qUGZM1nMZ9 — Евгений Потапов (@ea_potapoff) October 15, 2017

В 1921 году после победы Красной армии он эмигрировал во Францию, где был убит еврейским поэтом и публицистом Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, беря во внимание мотивы — месть за своих родственников и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.