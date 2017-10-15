Тело известного украинского националиста Витуса нашли в лесу под Харьковом

В Избранное

Харьков, 15 октября. Известный на Украине боевик «АТО» и радикальный националист Виталий Княжевский (позывной «Витус»), замешанный в ряде скандальных случаев с нападениями на «врагов Украины» был найден мертвым в лесу под Харьковом. Об этом сообщил на своей странице депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Страшное известие! — написал депутат. — Не хочется верить, не могу поверить, не укладывается в голову! Позавчера под Харьковом найдено тело Виталия Княжевского (Витуса)».

Известно, что причиной гибели Витуса стало смертельное пулевое ранение. Ранее полиция Харькова сообщила на своей странице Facebook об обнаружении тела 37-летнего харьковчанина на улице Деревянко на северной окраине города, в огромном лесопарке. Этим погибшим и был Виталий Княжевский.

Во время службы в рядах прославившегося своими зверствами украинского нацполка «Азов» Витус заведовал вооружением нацполка. Позже ушел со службы в Донбассе и активно занимался борьбой с «харьковским сеператизмом», по словам Мосийчука. Среди «политических» деяний Княжевского — избиение ветерана Афганистана, которое Мосийчук называет «обороной Рымарской».