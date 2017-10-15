Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

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Как сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники, официальный Дамаск осудил вторжение турецких войск в провинцию Идлиб и потребовал немедленно вывести турецкий контингент с сирийской территории без каких-либо условий.

Такая острая реакция, на первый взгляд, довольно неожиданна. Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие военные будут дислоцированы в провинции Идлиб в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии, достигнутых по результатам шестого раунда переговоров в Астане.

«Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей. Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские — снаружи».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что сирийское руководство и ранее выражало свое недовольство турецкими войсками, присутствующими на территории Сирии и требовала вывода этих войск, поскольку они находятся на территории страны незаконно:

«Нет ни просьбы официально избранного и легитимного правительства Сирии, ни мандата Организации Объединенных Наций. Здесь, так скажем, только воля турецкого руководства — ввести войска для достижения своих конкретных интересов в САР».

По словам нашего собеседника, в Сирии достаточно негативно относятся к турецкому вторжению, турецкому присутствию и вообще позиции Турции:

«Сирийский посол в Москве не раз заявлял о том, что позиция Турции — это устранение или уход нынешнего руководства Сирии и что Башар Асад — диктатор. Она не изменилась. Когда я бывал в Сирии, я не раз слышал высказывания и от представителей сирийского истеблишмента, и от наших сирийских коллег из научного содружества, что Турция — это гарант терроризма. Буквально так заявлялось. Поэтому в нынешнем требовании сирийского руководства о выводе турецких войск нет ничего неожиданного».

Эксперт отметил, что хотя Турция действительно является страной-гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в Астане, сирийские представители сообщали, в том числе, и на этих переговорах о том, что Турция продолжает пропускать через свои границы террористов:

«То есть вооруженные группы боевиков, которые вливаются в ряды тех исламистских группировок. Их Турция считает «умеренными» и поддерживает. Большинство тех представителей исламистских вооруженных группировок, которые участвуют в астанинском процессе, спонсируются и курируются Турцией».

Наш собеседник подчеркнул, что турецкие интересы не совпадают с интересами ни сирийского народа и сирийского руководства, ни, в общем-то, с российскими интересами:

«Интересы России — это стабилизация ситуации в Сирии, борьба с радикальным исламизмом, сохранение государственности Сирии в нынешних ее границах. Что же касается сотрудничества или координации действий турецких войск с российскими ВКС, об этом заявлял Эрдоган, но заявлений со стороны российского Министерства обороны пока не было. Возможно, турецкое руководство пытается выдать желаемое за действительное. В позиции официального Дамаска, который определяет турецкие войска как незаконно присутствующие и называет ввод турецких войск вторжением, нет ничего неожиданного».

По мнению нашего собеседника, недавняя срочная встреча глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана была важной:

«На ней обсуждались вопросы сирийского урегулирования, но, опять же, эта встреча, в которой не участвовали представители сирийского руководства. И, в общем-то, то, что Турция пытается использовать Россию в своих интересах — это тоже очевидно. Россия также имеет свои интересы в контактах с Турцией. Переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, конечно, не касались деталей операции и, возможно, здесь сыграл фактор, я бы сказал, партнерских отношений между Турцией и Россией».

Однако эксперт обратил внимание, что Турция — это такой игрок, с которым нужно вести себя очень осторожно:

«Но, я думаю, это прекрасно понимают и в российском МИДе, и в российском руководстве. Нынешние руководители Турции — это выходцы из умеренных исламистов, из «Братьев мусульман». Я повторюсь, их позиция и интересы отличаются от российских».

Наш собеседник считает, что вокруг Идлиба сложилась достаточно сложная ситуация:

«Но, я думаю, здесь будет найден какой-то компромисс между сторонами. Хотя со стороны Турции мы видим сейчас резкие действия и в отношении вторжения в Сирию, и в отношении дипломатических действий. Я имею в виду последние демарши Турции в отношении задержанных американских дипломатов».

Наш собеседник объяснил это политикой неоосманизма, которую сейчас пытается провести Эрдоган: