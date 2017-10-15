Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье
Сирия эксклюзив
Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    15:13  15 Октября 2017
    293

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    Как сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники, официальный  Дамаск осудил вторжение турецких войск в провинцию Идлиб и потребовал немедленно вывести турецкий контингент с сирийской территории без каких-либо условий.

    Такая острая реакция, на первый взгляд, довольно неожиданна. Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие военные будут дислоцированы в провинции Идлиб в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии, достигнутых по результатам шестого раунда переговоров в Астане.

    «Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей. Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские — снаружи».

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что сирийское руководство и ранее выражало свое недовольство турецкими войсками, присутствующими на территории Сирии и требовала вывода этих войск, поскольку они находятся на территории страны незаконно:

    «Нет ни просьбы официально избранного и легитимного правительства Сирии, ни мандата Организации Объединенных Наций. Здесь, так скажем, только воля турецкого руководства — ввести войска для достижения своих конкретных интересов в САР».

    По словам нашего собеседника, в Сирии достаточно негативно относятся к турецкому вторжению, турецкому присутствию и вообще позиции Турции:

    «Сирийский посол в Москве не раз заявлял о том, что позиция Турции — это устранение или уход нынешнего руководства Сирии и что Башар Асад — диктатор. Она не изменилась. Когда я бывал в Сирии, я не раз слышал высказывания и от представителей сирийского истеблишмента, и от наших сирийских коллег из научного содружества, что Турция — это гарант терроризма. Буквально так заявлялось. Поэтому в нынешнем требовании сирийского руководства о выводе турецких войск нет ничего неожиданного».

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    Эксперт отметил, что хотя Турция действительно является страной-гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в Астане, сирийские представители сообщали, в том числе, и на этих переговорах о том, что Турция продолжает пропускать через свои границы террористов:

    «То есть вооруженные группы боевиков, которые вливаются в ряды тех исламистских группировок. Их Турция считает «умеренными» и поддерживает. Большинство тех представителей исламистских вооруженных группировок, которые участвуют в астанинском процессе, спонсируются и курируются Турцией».

    Наш собеседник подчеркнул, что турецкие интересы не совпадают с интересами ни сирийского народа и сирийского руководства, ни, в общем-то, с российскими интересами:

    «Интересы России — это стабилизация ситуации в Сирии, борьба с радикальным исламизмом, сохранение государственности Сирии в нынешних ее границах. Что же касается сотрудничества или координации действий турецких войск с российскими ВКС, об этом заявлял Эрдоган, но заявлений со стороны российского Министерства обороны пока не было. Возможно, турецкое руководство пытается выдать желаемое за действительное. В позиции официального Дамаска, который определяет турецкие войска как незаконно присутствующие и называет ввод турецких войск вторжением, нет ничего неожиданного».

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    По мнению нашего собеседника, недавняя срочная встреча глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана была важной:

    «На ней обсуждались вопросы сирийского урегулирования, но, опять же, эта встреча, в которой не участвовали представители сирийского руководства. И, в общем-то, то, что Турция пытается использовать Россию в своих интересах — это тоже очевидно. Россия также имеет свои интересы в контактах с Турцией. Переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, конечно, не касались деталей операции и, возможно, здесь сыграл фактор, я бы сказал, партнерских отношений между Турцией и Россией».

    Однако эксперт обратил внимание, что Турция — это такой игрок, с которым нужно вести себя очень осторожно:

    «Но, я думаю, это прекрасно понимают и в российском МИДе, и в российском руководстве. Нынешние руководители Турции — это выходцы из умеренных исламистов, из «Братьев мусульман». Я повторюсь, их позиция и интересы отличаются от российских».

    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб: почему это неожиданно только на первый взгляд

    Наш собеседник считает, что вокруг Идлиба сложилась достаточно сложная ситуация:

    «Но, я думаю, здесь будет найден какой-то компромисс между сторонами. Хотя со стороны Турции мы видим сейчас резкие действия и в отношении вторжения в Сирию, и в отношении дипломатических действий. Я имею в виду последние демарши Турции в отношении задержанных американских дипломатов».

    Наш собеседник объяснил это политикой неоосманизма, которую сейчас пытается провести Эрдоган:

    «То есть продвижение интересов Турции во всех регионах, которые когда-то входили в состав Османской Империи и воссоздание в какой-то новой форме этой Османской Империи. Я напомню, что по последним сообщениям, Турция отказалась принимать корабли, которые идут в свои порты из Крыма, и турецкий лидер до сих пор не признает воссоединения Крыма с Россией. Это тоже факт, в общем-то, значимый, на мой взгляд. Поэтому ситуация может развиваться по разным сценариям».

    Автор: Никита Расторгуев
    #путин #россия #сирия #турция #дамаск #эрдоган #башар асад #идлиб #вс турции
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4058

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6445

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5705

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6148

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        82339
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4058
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        7166
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        241
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        188