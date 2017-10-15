Кравчук вспомнил, как в 1953 году Крым «вызвал» Хрущева

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Киев, 15 октября. Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился воспоминаниями о том, как Никита Хрущев принял решение о передаче Крыма Украине. Свой сценарий передачи полуострова Кравчук озвучил в эфире телеканала ZIK.

В ходе своего выступления политик рассказал, что в 1953 году жители Крыма якобы сами просили Никиту Хрущева передать полуостров Украине.

«В 1953 году Крым вызвал к себе Хрущева. Вышли люди и сказали, что «мы жить здесь так не можем, так как все голодные». Хрущев, не останавливаясь в Крыму, заехал в Киев, взял в поезд первого секретаря ЦК компартии Украины Кириченко и повез в Москву. Там политбюро ЦК КПСС приняло решение о передаче Крыма Украине, потому что народ Крыма не захотел жить с Россией», — заявил Кравчук.

Кроме того, бывший лидер Украины не обошелся без резких слов в адрес Москвы и заявил, что страна не может развиваться, пока у РФ «в регионе выстроено настолько сильное влияние» и Россия «обладает такими мощными силами».

«Если Россия не сможет влиять на ситуацию, а мы к этому должны идти, то наши планы по Донбассу и Крыму будут реальными. Пока Россия будет влиять и пока ее не остановят, а мое мнение заключается в том, что Россия должна развалиться под влиянием внутренней и внешней ситуации», — считает он.

В связи с этим он призвал Киев набраться терпения, а также начать вести открытый диалог с украинцами. «Народ должен готовиться к тому, чтобы выйти на победу. Мы выйдем, но откровенно скажу, я не знаю когда. Призываю к круглым столам, начать говорить с народом открыто», — подчеркнул политик.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Власти полуострова в ответ на заявления киевских политиков о возвращении Крыма Украине неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова решен. В частности, депутат Госсовета республики Владислав Ганжара ранее заявил, что «этот вопрос закрыт окончательно». «Сегодня Крым — это Россия. Для нас любые действия Киева, которые будут предприняты, никакого значения иметь не будут. Республика Крым вместе со своими жителями сделала выбор раз и навсегда», — подчеркнул он.