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Клинцевич: США своими руками превращают Иран в Северную Корею
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    Клинцевич: США своими руками превращают Иран в Северную Корею

    14:34  15 Октября 2017
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    Клинцевич: США своими руками превращают Иран в Северную Корею

    Москва, 15 октября. Американская сторона «своими руками» пытается превратить Иран в Северную Корею. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «США своими руками превращают Иран в еще одну Северную Корею, только в гораздо худшем варианте. Но мир — не посудная лавка. Не знаю, что должно случиться, чтобы Дональд Трамп, наконец, понял это», — жестко подчеркнул российский сенатор.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил со своими советниками по вопросам национальной безопасности возможные ответные действия на предполагаемую атаку со стороны КНДР.

    При этом министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо указал на то, что американский лидер «зажег фитиль войны» на территории Корейского полуострова.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #иран #клинцевич
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