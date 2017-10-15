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Экс-глава МАГАТЭ озвучил условия «разрядки» между Россией и Украиной
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    Экс-глава МАГАТЭ озвучил условия «разрядки» между Россией и Украиной

    14:35  15 Октября 2017
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    Экс-глава МАГАТЭ озвучил условия «разрядки» между Россией и Украиной

    Брюссель, 15 октября. Европа вряд ли захочет отказаться от минских соглашений, поэтому киевскому руководству предстоит провести конституционную реформу, без которой перемирие на юго-востоке Украины невозможно. Таким мнением поделился шведский дипломат, бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс.

    По мнению эксперта, «возможности возвращения к долгосрочной разрядке ситуации между Москвой и Киевом не будет до того момента, пока украинские власти не обретут полный контроль над Донбассом».

    Однако, продолжил Бликс, параллельно должны произойти какие-то изменения в конституции, поскольку это прописано в минских соглашениях, передает Газета.Ru.

    ес

    «Другой линией интересов является достижение таких договоренностей между Евросоюзом и Украиной по вопросу экономической ассоциации, при которых экономические отношения и торговля между Россией и Украиной могут развиваться параллельно», — считает эксперт.

    Он добавил, что у Украины и России за плечами богатая история сотрудничества в экономической сфере, поэтому как-то этот вопрос может быть решен.

    Автор: Дана Балан
    #россия #евросоюз #донбасс #украина #минские соглашения #ес #политика
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