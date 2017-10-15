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Саакашвили пригрозил Украине сменой власти после депортации грузинского депутата
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    Саакашвили пригрозил Украине сменой власти после депортации грузинского депутата

    14:23  15 Октября 2017
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    Саакашвили пригрозил Украине сменой власти после депортации грузинского депутата

    Киев, 15 октября. Украинские пограничники не допустили в страну Кобу Накопию, грузинского депутата и сторонника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Накопия, ему заявили, что его не впускают на Украину по решению некого «уполномоченного органа» — а Саакашвили уверен, что его соратника не пустили по указке СБУ.

    Установив, что Накопия не впустили на Украину по решению органов безопасности, Саакашвили в очередной раз пригрозил Киеву сменой власти и судом.

    «Выяснилось, депутата Накопия не пускают по решению СБУ, — написал Саакашвили на своей странице Facebook. — С каких это пор депутат, который всегда рьяно выступал в поддержку Украины, превратился для СБУ в угрозу национальной безопасности страны, руководителям СБУ придётся объяснить на открытых судебных слушаниях сразу после смены власти в Украине».

    Экс-губернатор Одессы заявил также, что считает «Демчина, Коваленко, Кононенко и других руководителей СБУ» «пятой колонной», и отметил, что до сих пор не последовало реакции главы СБУ Василия Грицака на задержание на границе грузинского депутата из партии «Единое национальное движение». Самого Накопия, по сведениям Саакашвили, депортировали без объяснения причин.

    Саакашвили пригрозил Украине сменой власти после депортации грузинского депутата

    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили #накопия
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