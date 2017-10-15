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Вуйчич: Хочу поблагодарить Путина за открытые двери России
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    Вуйчич: Хочу поблагодарить Путина за открытые двери России

    14:00  15 Октября 2017
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    Вуйчич: Хочу поблагодарить Путина за открытые двери России

    Сочи, 15 октября. Австралийский писатель и оратор Ник Вуйчич рассказал, что хотел бы встретиться на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу. Я бы ему сказал, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы воодушевить людей никогда не сдаваться, и поблагодарил бы его за то, что его страна открыла для меня двери, чтобы я мог поделиться своей историей», — рассказал он в комментарии RT.

    Писатель также признался, что очень  надеется, что зрители хорошо примут его послание и «поймут, что они красивы и что никогда не стоит отступать».

    Кроме того, он отметил, что речь в Сочи будет немного отличаться от других его выступлений.

    «Я собираюсь больше сфокусироваться на задирах, которые запугивают людей. Часто мы теряем свою индивидуальность из-за того, что люди думают о нас. Я собираюсь рассказать о важности каждого из нас и о том, что не стоит слушать ложь окружающих», — заключил он.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #фестиваль #вуйчич
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