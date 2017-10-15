Вуйчич: Хочу поблагодарить Путина за открытые двери России

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Сочи, 15 октября. Австралийский писатель и оратор Ник Вуйчич рассказал, что хотел бы встретиться на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу. Я бы ему сказал, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы воодушевить людей никогда не сдаваться, и поблагодарил бы его за то, что его страна открыла для меня двери, чтобы я мог поделиться своей историей», — рассказал он в комментарии RT.

Писатель также признался, что очень надеется, что зрители хорошо примут его послание и «поймут, что они красивы и что никогда не стоит отступать».

Кроме того, он отметил, что речь в Сочи будет немного отличаться от других его выступлений.